El Salvador.- Bukele descarta incluir el aborto, el matrimonio homosexual y la eutanasia en próximas reformas legales

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha anunciado este viernes que descarta incluir algún tipo de reforma en aquellas legislaciones que tengan que ver con el derecho al aborto, el matrimonio homosexual, o la eutanasia, "por más presiones internacionales" que reciba, ha dicho.



"He decidido, para que no quede ninguna duda, no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida (desde el momento de la concepción), con el matrimonio (manteniendo únicamente el diseño original, un hombre y una mujer) o con la eutanasia", ha publicado en su perfil de Facebook.



Bukele ha presentado este viernes una serie de iniciativas y propuestas constitucionales que serán debatidas en la Asamblea Legislativa. El presidente salvadoreño ha acusado a la oposición de llevar a cabo "una campaña sucia" y de "esparcir rumores" para hacer creer a los salvadoreños que tenía la idea "de aprobar el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la eutanasia".



"La campaña es fuerte e incluso alguna gente buena, que tal vez se preocupa de verdad, ha caído presa de los engaños" y ha dicho que si bien la propuesta no incluye y ni siquiera menciona esos temas, si pudiera "prestarse a interpretaciones en un futuro y abrir la puerta para su adopción", ha contado.



"Ustedes me conocen desde hace muchos años y saben que no propondría ninguna de esas cosas, por más presiones internacionales que tenga", ha zanjado.



Bukele ha dicho que el objetivo es llevar a cabo la reforma de otros artículos para obtener una Constitución que garantice otra serie de derechos, como el acceso al agua, a la educación y a la salud, a la vivienda, a Internet, a la seguridad alimenticia, a un salario justo, entre otros.



"Una Constitución que permita la participación de la población en la toma de decisiones y que les dé verdaderos derechos políticos, algo que actualmente no tienen", ha dicho.



"Una Constitución que nos lleve al futuro, pero manteniendo siempre nuestros principios y nuestra fe en Dios, como la fuerza que guía todas nuestras acciones", ha aclarado el presidente salvadoreño, quien "revisará", "consultará" y "modificará" estas propuestas antes de que sean enviadas a los diputados del Legislativo.