El nuevo presupuesto del Barcelona disminuirá el aval necesario

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, en una imagen de archivo. EFE/Alejandro García

Barcelona, 17 sep (EFE).- El Barcelona anunció que el presupuesto de ingresos para el curso 2021-2022 será de 765 millones de euros, lo que muy probablemente comportará que disminuya la cifra del aval necesario que la junta directiva de Joan Laporta deberá aportar a LaLiga el 30 de noviembre respecto los 124,6 millones de euros presentados en marzo.

Las juntas directivas de las cuatro entidades que no son sociedades anónimas deportivas en el fútbol profesional español, Barça, Real Madrid, Athletic Club y Osasuna, deben presentar un aval del 15% de su presupuesto de gastos, que en el caso azulgrana se dará a conocer en las próximas semanas.

Pero, teniendo en cuenta los ingresos previstos anunciados este jueves, los expertos consultados calculan que la cifra de gastos será sustancialmente inferior a los 828 millones de euros que previó la junta directiva de Josep Maria Bartomeu para la temporada 2020-2021, la cifra sobre la que se calculó el aval de marzo de la junta de Laporta.

El 30 de noviembre, el momento en el que vencerá este aval, este porcentaje provocará que los dirigentes azulgranas deban renovarlo con una cifra que podría no alcanzar los 100 millones de euros.

El aval actual del Barça, que está validado por el Banc Sabadell, está formado por los diferentes avales de los directivos azulgranas y por 'contravales' que fueron imprescindibles en su momento para que la junta de Laporta pudiera acceder al cargo. De hecho, los 124,6 millones se validaron ante un notario de la Avinguda Diagonal de Barcelona la madrugada en la que finalizaba el plazo para presentarlo.

Entre los 'contravales' destacan los aproximadamente 30 millones de euros de Jaume Roures, el socio-fundador del Grupo Mediapro, que lo hizo mediante la sociedad patrimonial Orpheus Media, y el de José Elías, el presidente de Audax Renovables, que estaría alrededor de los 20 millones.

Roures ya anunció entonces en un comunicado que su 'contraval' sería para unos meses y que lo hizo para evitar "la repetición de las elecciones", ya que ésta "hubiera sido muy perjudicial para el FC Barcelona y, en definitiva, para el conjunto de socios" porque "lo habría llevado a una crisis de proporciones difíciles de calibrar".

Según ha podido saber EFE, el empresario barcelonés sigue con la misma idea y, de momento, no tiene la intención de alargar su 'contraval' más allá del 30 de noviembre.

Diferente es el caso del 'contraval' de José Elías, ya que su ayuda comportó la entrada en el Barça de su mano derecha en Audax, Eduard Romeu, como vicepresidente económico.

No se descarta que deban entrar nuevos 'contravalistas' para poder renovar el aval el 30 de noviembre, algo que podría comportar cambios en los poderes actuales que hay en la junta directiva azulgrana, según informó el diario 'Sport'.

Pero antes, la Asamblea General de Compromisarios del fin de semana del 17 de octubre deberá aprobar las cuentas de la junta de Laporta para la temporada 2021-2022, algo que también deberá hacer LaLiga.

Sergi Escudero