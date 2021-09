El Mineiro intentará ampliar aún más su ventaja en Brasil ante alicaído Sport

Jugadores del Atlético Mineiro celebran luego de anotar un gol, en una imagen de archivo. EFE/Yuri Edmundo/Pool

Río de Janeiro, 17 sep (EFE).- El Atlético Mineiro, líder aislado del Campeonato Brasileño, intentará aumentar aún más su ventaja en la punta este sábado, cuando recibirá al alicaído Sport, el penúltimo en la clasificación, en partido por la vigésimo primera jornada de la Liga.

El club de Belo Horizonte, con 42 puntos en 19 partidos, tiene actualmente una ventaja de siete enteros sobre el Palmeiras (35), su inmediato escolta, y de ocho unidades sobre el Flamengo (34), tercero en la clasificación, campeón de las dos últimas ediciones del Campeonato Brasileño y uno de los favoritos al título.

Pero el club comandado por el técnico Alexi Stival "Cuca" sabe que esa ventaja no es suficiente y que tiene que ampliarla debido a que el Flamengo, que viene creciendo en las últimas jornadas, tiene dos partidos a menos y puede aproximarse peligrosamente al líder.

El Mineiro, por lo mismo, quiere aprovechar su compromiso hipotéticamente fácil del sábado, ya que recibirá en casa a uno de los clubes más débiles del actual campeonato (el Sport tan sólo tiene 3 victorias en 20 partidos), para intentar ampliar su ventaja.

El interés por la victoria es tan claro que el propio Cuca ha admitido que alineará a sus titulares, con algunos cambios, pese a la necesidad de reservar a algunos para el compromiso del martes, en que visitará al Palmeiras por el partido de ida de semifinales de la Copa Libertadores.

Cuca ya tiene que lidiar con tres bajas debido a que el lateral derecho Mariano y el volante Jair tienen que cumplir una fecha de suspensión y a que el atacante venezolano Jefferson Savarino está lesionado, por lo que no tiene mucho margen para modificaciones en el equipo.

Lo más probable es que entre el onceno inicial del Mineiro estén habituales titulares como el volante argentino Matías Zaracho, el centrocampista argentino Ignacio Martín Fernández "Nacho" y el delantero chileno Eduardo Vargas, así como el internacional Hulk, el actual goleador del equipo.

Una de las alternativas de Cuca es finalmente darle la oportunidad al delantero hispano-brasileño Diego Costa. El exjugador del Atlético de Madrid fue contratado el mes pasado pero hasta ahora ha tenido pocas oportunidades debido a que no está en su mejor forma física.

El Sport, rival del sábado, es el equipo con el peor ataque en la actual edición del Campeonato Brasileño, con sólo ocho goles a favor en 20 partidos, pero el que tiene la segunda mejor defensa, ya que sólo ha encajado 15 goles (dos a más que el Mineiro).

El club de Recife, con tres derrotas y tres empates sin goles, no venció ninguno de sus últimos seis compromisos ni anotó goles en los mismos.

La última victoria del Sport fue el 1 de agosto frente al Bahía.

El Palmeiras, segundo en la clasificación, también tiene un partido hipotéticamente fácil debido a que visitará igualmente el sábado al Chapecoense, el último en la clasificación y que sólo cuenta con una victoria en 20 partidos.

El técnico del conjunto verde de Sao Paulo, el portugués Abel Ferreira, ya admitió que reservará algunos titulares para el partido del martes por la Copa Libertadores.

Y el Flamengo, tercero en la clasificación, recibirá el domingo en el estadio Maracaná al Gremio, al mismo equipo que derrotó el pasado miércoles por 2-0, con algunos suplentes, en partido por la Copa do Brasil.

El Flamengo también puede reservar titulares debido a que esta semana viajará a Guayaquil para medirse al Barcelona ecuatoriano en partido de ida por semifinales de la Copa Libertadores.

- Partidos vigésima primera jornada:

Sábado: Chapecoense-Palmeiras, Altético Paranaense-Juventude, Atlético Mineiro-Sport, Ceará-Santos y Bahía-Bragantino.

Domingo: Internacional-Fortaleza, Sao Paulo-Atlético Goianiense, Corinthians-América, Flamengo-Gremio.

Lunes: Cuiabá-Fluminense.