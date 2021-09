El Bilbao Basket arranca en Badalona impulsado por un nuevo patrocinio

El entrenador del Bilbao Basket, Álex Mumbrú durante un partido. EFE/Raúl Caro Cadenas

Bilbao, 16 sep (EFE).- El Bilbao Basket arranca ese sábado una nueva temporada de la Liga Endesa visitando al Joventut en Badalona (18.00 horas) con el impulso anímico de haber logrado un nuevo patrocinador nominal, la firma bilbaína de seguros Surne, lo que siempre es una gran noticia y más en un escenario de crisis como es el provocado por la pandemia de covid.

Con esa alegría recibida a pocas horas encuentro, el Bilbao Basket quiere repetir en el inicio del curso lo que hizo al final de la temporada anterior, que fue ganar al Joventut.

Aunque la trascendencia del compromiso fue mucho mayor en aquella ocasión, ya que en ese encuentro ante la Penya certificó una salvación más que milagrosa y casi impensable solo semanas antes.

Para competir ante un conjunto verdinegro debilitado por las bajas seguras de Ante Tomic y Ferran Bassas, el conjunto de Alex Mumbrú intentará que empiecen a funcionar ya las apuestas para un curso que esperan muy diferente al sufrido de la campaña anterior.

Entre ellas, las más relevantes los fichajes de la 'Minibamba' Andrew Goudelock, un anotador acreditado con pasado en Los Ángeles Lakers, y el pívot dominicano Ángel Delgado, que no dejó de acumular doble figuras en puntos y rebotes la última temporada con el Estudiantes aun sin poder salvar al equipo colegial.

También esperan mucho Mumbrú y su equipo técnico de Valentin Bigote, un alero francés anotador; de un segundo '5' también con pasado NBA, Jeff Withey; y del traslado de Ludde Hakanson a la posición de escolta tras no funcionar de base como se presumía.

El experimentado base internacional brasileño Rafa Luz, el ala-pívot lituano Gytis Masiulis y el joven Alejandro Galán completan la lista de novedades de una plantilla en la que siguen, además de Hakanson, el capitán Jonathan Rousselle, Regimantas Miniotas, Alex Reyes y Tomeu Rigo.

Salvo Rousselle, jugadores de complemento que querrán hacer olvidar, junto a los recién llegados, al trío de piezas claves en la salvación del año pasado: Ondrej Balvin, Jaylon Brown y John Jenkins, a los que la precaria economía bilbaína no pudo retener.

Sin ellos, el exverdinegro Mumbrú tiene claro que lo que tiene que lograr es "hacer un equipo" que sea capaz de competir contra los rivales, algo que no consiguió mucho la temporada pasada.

Para empezar, mañana frente a un Joventut que, aún con bajas, cuenta con "Pau Rivas, Guillem Vives, Vladimiar Brodziansky, Brandon Paul y una de las mejores canteras de Europa". EFE