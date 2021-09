EEUU/México.- EEUU acusa a México de bloquear el programa de protección de migrantes de la Administración Trump

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El Gobierno estadounidense ha arremetido contra las autoridades mexicanas, a las que ha acusado de impedir la reactivación de los Protocolos de Protección de Migrantes (PPM), un programa migratorio impulsado por la Administración del expresidente Donald Trump y conocido como 'Remain in Mexico' (Permanecer en México).



Según Washington, el Gobierno mexicano mantiene bloqueado el programa dado que aún no ha aceptado. En este sentido, se han iniciado las negociaciones pertinentes al más alto nivel entre los dos países.



La Administración Trump endureció en 2019 las medidas para evitar que quienes solicitasen asilo permaneciesen en Estados Unidos a la espera de la resolución de su caso, dentro de una política de tolerancia cero que conlleva que aquellos que quieran acceder al país a través de la frontera sur deben esperar en territorio mexicano a que sus solicitudes sean tramitadas.



"Las discusiones con México están en marcha y se llevan a cabo con buena fe, pero hasta el momento, México no ha acordado aceptar retornos bajo el reinicio del PPM ordenado por la Justicia", ha señalado el Gobierno estadounidense, según el diario mexicano 'Milenio'.



De acuerdo con Estados Unidos, para que 'Remain in Mexico' sea puesto nuevamente en marcha se necesita llegar a acuerdos con México en varias cuestiones, entre ellas la nacionalidad de los migrantes que podrán ser deportados bajo ese programa, bajo qué circunstancias y dónde pueden llevarse a cabo los retornos de los migrantes que solicitaron asilo y cuántas personas pueden ser devueltas.



Estados Unidos también está renegociando que México otorgue facilidades a los migrantes que sean deportados, como un estatus migratorio provisional que les permita tener empleos temporales, acceso a apoyo legal y la oportunidad de regresar a ese país para sus audiencias de solicitud de asilo.