EEUU/Cuba.- México ensalza la libertad de Cuba y pide que Estados Unidos levante el bloqueo contra la isla

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha ensalzado este jueves el papel de su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel, por defender su derecho a vivir libres e independientes, y ha exigido al Gobierno estadounidense que levante el bloqueo contra la isla porque "ningún Estado tiene derecho a someter a otro pueblo".



"Podemos estar de acuerdo, o no, con la revolución cubana, pero haber resistido 62 años sin sometimiento es una indiscutible hazaña histórica", ha afirmado López Obrador, quien ha añadido que "por su lucha en defensa de la soberanía de su país", el pueblo cubano merece "el premio de la dignidad".



El presidente de México ha presidido este jueves el desfile militar en conmemoración del 211 aniversario de la independencia del país y en su discurso previo ha criticado la política estadounidense contra Cuba y ha pedido a la comunidad exiliada de la isla que deje de lado sus diferencias con el régimen de Díaz-Canel, quien ha estado presente en el evento, tal y como recoge el diario local 'Milenio'.



Dicho con toda franqueza, se ve mal que Estados Unidos utilice el Gobierno para impedir el bienestar del pueblo de Cuba con el propósito de que este, obligado por la necesidad, tenga que enfrentarse a su propio Gobierno", ha señalado el mandatario cubano.



Además, considera que si la estrategia de bloqueo tuviese éxito sería una mancha en el historial estadounidense "de esas que no se borran ni con todo el agua de los océanos", por lo que ha pedido que se llegue a un entendimiento entre ambas naciones, basado en el respeto mutuo y en la libertad.



Al hilo, ha instado al presidente estadounidense, Joe Biden, a que haga gala de su "sensibilidad política" y actúe con "grandeza" para poner fin a la "política de agravios contra Cuba". "Hay que dejar atrás resentimientos, entender las nuevas circunstancia y buscar la reconciliación. Es tiempo de la hermandad y no de la confrontación", ha concluido.



Finalmente ha lanzado vivas a la libertad de México y a la de Cuba, así como a "la independencia de todos los pueblos del mundo" y a la "fraternidad universal".