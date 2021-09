¡Echa un vistazo a las últimas 5 publicaciones de Shakira que están causando furor en Instagram!

Shakira (@shakira) publicó en las últimas horas varias imágenes que causaron gran furor en redes. Los 5 posteos de historias y fotografías, consiguieron más de 5.842.025 de interacciones entre sus aficionados.

Los posts más populares son:





'In Da Getto' with my new dancers! @jbalvin





Guess who I brought to the @wavegarden_official! 📸 @gorkagurdi





Happy bday B!! @beyonce Thinking of you on your special day! Enjoy with your loved ones!!! Remembering good times!!!💋





Papá lindo, Has impulsado mis pasos y has iluminado mi camino. Me has mostrado que la vida es abierta y profunda como un mar y así, le has dado sentido a la mía inundándola de tu alegría. Eres mi inspiración, “Mi cómplice y todo” Mi mejor amigo. Felices 90 años espectacularmente vividos!! Te amo con todo mi ser. Tu niña, Shakira.





Today’s pancake adventure!

Shakira Isabel Mebarak Ripoll nació el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Colombia. Inició su carrera musical en 1991, tras firmar un contrato con Sony Music Colombia por tres álbumes.

Luego de dos intentos fallidos en 1991 y 1993, Shakira debutó en colaboración con Luis Fernando Ochoa en el mercado discográfico hispanoamericano en 1995 con el álbum Pies descalzos. Años después, en 1998, continuó trabajando con Ochoa en su álbum ¿Dónde están los ladrones?, que la convirtió en la artista más popular de América Latina.

En 1999, la transmisión de su primer álbum en vivo MTV Unplugged se convirtió en la primera presentación acústica internacional transmitida en español por MTV en Estados Unidos. El éxito internacional llegó en el 2001 con su álbum Laundry Service, situándola en la cima del mercado anglosajón con más de 13 millones de álbumes vendidos, figura en el número 172 del Definitive 200 del Salón de la Fama del Rock and Roll.

Shakira posee diversos premios, entre ellos 42 Latin Billboard Music Awards, 7 Billboard Music Awards, 3 Grammy Awards y 13 Latin Grammy. También ostenta de varios Guinness World Records y una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. El 2 de febrero de 2020, Shakira encabezó junto a Jennifer Lopez el Espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIV, Miami Gardens, Florida, el cual se convirtió en uno de los shows de medio tiempo más vistos de todos los tiempos.