Coronavirus.- Un panel de expertos de la FDA de EEUU descarta la tercera dosis para la población mayor de 16 años

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



Un panel de expertos de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha votado a en contra de suministrar una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus para la población en general mayor de 16 años, aunque sí aprueba esa inyección extra para las mayores de 65 e inmunodepresivas, seis meses después de haber recibido la segunda.



Este grupo de asesores de las FDA ha descartado de manera unánime aprobar esa tercera dosis en el resto de la población mayor de 16 años, pues "no hay evidencias claras" de que esa inyección sea igual de "valiosa" para los sectores de población más joven, ha explicado uno de los miembros del comité, el doctor Paul Offit.



Con 16 votos a favor y tan solo dos en contra, el panel de expertos de la FDA ha descartado una tercera dosis para la población general, antes de apoyar de manera unánime el plan alternativo de refuerzo para los ciudadanos de edad avanzada y en situación de inmunodepresión, ya sea diabetes, enfermedades cardíacas, u obesidad.



No obstante, el comité de expertos no descarta que en un futuro que aquellas personas que están expuestas a mayores posibilidades de contraer la enfermedad debido a sus particularidades personales, o sus puestos de trabajo, puedan recibir una tercera inyección.



Ambas preguntas deberán ser ahora debatida por un grupo de asesores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), quienes tomarán una decisión la próxima semana, informa la NBC.



La decisión de la FDA de no apoyar una tercera dosis para la población en general choca con los intentos de la Administración del presidente, Joe Biden, que en las últimas semanas ha presionado para que se suministra una inyección extra todos los mayores de 16 años a partir ya del 20 de septiembre.