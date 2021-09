Colombia.- Colombia eleva a más de 2.100 millones de euros las inversiones españolas ya "aseguradas" para el próximo año

17-09-2021 El presidente de la República de Colombia, Iván Duque, interviene en las jornadas económicas 'España y Colombia, Desafíos y Oportunidades de Inversión 2021' en el Auditorio Gabriela Mistral, a 17 de septiembre de 2021, en Madrid, (España). Organizado por la Secretaría de Estado de Comercio, y con la colaboración de la Embajada de Colombia en España, ProColombia y Casa de América, este encuentro empresarial tiene como objetivo conocer la situación actual del mercado colombiano y las oportunidades de negocio para las empresas en sectores como las infraestructuras, energías renovables, telecomunicaciones, transformación digital, turismo, desarrollo urbano y agroindustria. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press



Duque aplaude el acuerdo bilateral de protección de inversiones: "Hay más seguridad que nunca"



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El presidente de Colombia, Iván Duque, ha anunciado que el país sudamericano tiene ya "aseguradas" para el próximo año inversiones españolas por valor de más de 2.500 millones de dólares (2.100 millones de euros) y ha abogado por seguir estrechando lazos ahora que "hay más seguridad que nunca", tras la firma de un acuerdo bilateral de protección para inversores.



"Colombia está abierta para hacer negocios", ha proclamado Duque, durante el acto 'España y Colombia, Desafíos y Oportunidades de Inversión', al que han asistido representantes del Gobierno como la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y de la patronal empresarial española.



El presidente colombiano, que se encuentra en Madrid de visita oficial, ha defendido que su Gobierno ve en la inversión extranjera una "puerta de entrada al progreso" y ha señalado que Colombia "es el destino donde España se puede sentir más a gusto en América Latina y el Caribe".



"Colombia y España están más unidos que nunca", ha enfatizado el mandatario, que ha confirmado que "están en marcha" para el próximo año inversiones que "superan los 2.500 millones de dólares", a las que podrían sumarse otros 600 millones de dólares en acuerdos que ya están "conversados".



España es a día de hoy el segundo inversor en Colombia a nivel mundial, el primero en el ámbito europeo, con un acumulado desde el tercer trimestre de 2018 de 6.340 millones de dólares, como ha destacado la ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Ximena Lombana.



Entre los años 2000 y 2020 las inversiones españolas en el país sudamericano rondaron los 21.000 millones de dólares y "generaron más de 13.000 empleos", en palabras de la ministra, quien ha querido destacar también que en el primer semestre de 2021 la cifra rondó los 871 millones de dólares.



EL "SENTIDO EMPRESARIAL" DE COLOMBIA



Duque ha subrayado que Colombia "tiene sentido empresarial", al contrario de lo que ocurriría en otros países que "han caído en debates estériles" y "estigmatizan" al sector privado. En este sentido, ha defendido medidas como la reforma tributaria, cuestionada en la calle con masivas manifestaciones este mismo año.



El mandatario ha asegurado que, al contrario de lo que algunos pudieron pensar, sus reformas han permitido recaudar más y reducir el déficit, al tiempo que han contribuido a dotar a Colombia de una "resiliencia" que también se habría notado durante la pandemia de COVID-19.



"Aun en medio de la pandemia no dejamos de tomar decisiones que fueran pro empresa", ha declarado, en alusión a iniciativas como los subsidios sobre salarios para las empresas cuya facturación hubiese descendido al menos un 20 por ciento o los créditos públicos para favorecer la reconversión tecnológica e industrial.



Colombia salió de la recesión en el primer trimestre de 2021 y cerró el segundo con un rebote del 17,6 por ciento, sin precedentes en lo que va de siglo. Duque ha estimado que la subida del PIB en los siete primeros meses estaría por encima del 9 por ciento y, si se cumplen las previsiones, 2021 podría concluir con una subida interanual cercana al 7 por ciento.



"La resiliencia es hacer de la adversidad una oportunidad", ha dicho Duque, que ha destacado los récords logrados en venta de viviendas o de coches eléctricos. Colombia, ha dicho, es "un país que a pesar de la pandemia no pierde el foco de los objetivos".



POTENCIAL DE ACERCAMIENTO



Duque aspira a que su visita a España sirva para "reafirmar lazos". A su juicio, la firma del acuerdo de protección recíproca de inversiones hace que "haya más seguridad que nunca para invertir en un país como Colombia y también para que la inversión colombiana llegue a este país".



El comercio crece, pero Duque cree que hay margen para "profundizarlo aún más", con "grandes oportunidades" en sectores como el audiovisual o las telecomunicaciones.



Asimismo, ha defendido que Colombia es un país competitivo no solo en términos fiscales o de infraestructura, sino también "en lo sostenible". El presidente ha resaltado que el peso de la energía renovable se acerca ya al 20 por ciento y ha advertido de que el respeto por el medio ambiente será cada vez más clave en la empresa: "Cada peso invertido en Colombia será un peso que traiga consigo menos emisiones de efecto invernadero".