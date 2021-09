Colombia.- Agenda gráfica para el día 17 de septiembre

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



Rogamos a los abonados de la agenda gráfica que incluyan estos temas en sus previsiones para el 17 de septiembre de 2021:



-- 09.00 horas: En Madrid, el presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez, y la ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, Reyes Maroto, intervienen en las jornadas económicas 'España y Colombia, Desafíos y Oportunidades de Inversión 2021'. En el Auditorio Gabriela Mistral, Casa de América (acceso por calle Marqués del Duero, 2)



-- 10.00 horas: En Barcelona, conferencia presencial y telemática del gobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos moderada por la consejera del Banco de España Núria Mas (Iese: campus Norte. Arnús i Garí 3)



-- 10.00 horas: En Santiago, reunión entre el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. A las 11,30 aproximadamente comparecerán ante los medios de comunicación.



-- 11.00 horas: En Madrid, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, interviene en el acto 'Transición energética en América Latina: retos, oportunidades y visión programática a partir del éxito colombiano', en la Casa de América de Madrid, Plaza de Cibeles.



-- 11.00 horas: En Alcalá de Henares (Madrid), el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, clausura junto al alcalde, Javier Rodríguez Palacios, la exposición "Azaña: intelectual y estadista. A los 80 años de su fallecimiento en el exilio". En el Ayuntamiento, plaza de Cervantes, 12.



-- 11.00 horas: En Madrid, la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, presidirá junto al director del Instituto Cervantes Luis García Montero, el acto conmemorativo del 30 Aniversario del Instituto Cervantes. Participan también varios grupos parlamentarios que leerán poemas en las distintas lenguas de España. Podrá seguirse en directo a través de la web del Congreso. Sala Ernest Lluch, Congreso de los Diputados.



-- 11.00 horas: En Tres Cantos (Madrid), la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participa en la inauguración de la Jornada Nuevo-Nuevo Periodismo, organizada por el Foro Periodismo 2030, donde se analizará el presente y el futuro del sector. Grupo Secuoya (Avda. de España, 1).



-- 11.30 horas: En Madrid, la ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, recibe, en la sede del Ministerio, a la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno del Gobierno vasco, Olatz Garamendi.



-- 11.30 horas: En Santiago, acción sindical convocada por UUAA de denuncia de la situación que atraviesan los ganaderos de carne de Galicia. Repartirán piezas de carne en bandejas. Praza do Toural.



-- 11.45 horas: En Córdoba, la ministra de Defensa, Margarita Robles; el presidente de la Junta, Juanma Moreno; y el alcalde de Córdoba, José María Bellido, firman el protocolo general de actuación y de convenio urbanístico para el desarrollo del proyecto de la base logística 'General de Ejército Javier Varela', con la presencia del presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, y la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela. En el Alcázar de los Reyes Cristianos.



-- 12.00 horas: En Vitoria, homenaje en Vitoria-Gasteiz a las víctimas de Henri Parot. Plaza de la Memoria. Frente a la entrada principal del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo.



-- 12.30 horas: En Madrid, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, participa en la presentación del libro 'Madrid en los "felices" años 20', junto a su autor, Pedro Montoliú, Al acto asisten también los exalcaldes de Madrid, José María Álvarez del Manzano y Juan Barranco, y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre. Palacio de Cibeles. Salón de actos (C/ Montalbán, 1-4ª planta).



-- 12.30 horas: En Toledo, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, visita las zonas afectadas por el temporal de primeros de septiembre y, a las 13.00 horas, atiende a los medios de comunicación, en el Barrio de Azucaica, esquina calle Alegría con calle Amapola.



-- 13.30 horas: En Madrid, desfile de Hannibal Laguna en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2021. Ifema. Sala Mercedes Benz.



-- 13.00 horas: En Madrid, las eurodiputadas Alicia Homs (S&D), Maite Pagazaurtundúa (RE) y María Eugenia Rodríguez Palop (La Izquierda) participan en la inauguración de las letras gigantes "Europa" (de 9 por 1,5 metros de longitud), que se instalarán a los pies del edificio Metrópoli, en la Gran Vía. Además habrá un acto en el que las tres eurodiputadas recibirán un manifiesto por parte de periodistas ganadores del Premio Madariaga.



-- 13.00 horas: En Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presenta la Oficina del Español y el próximo festival Hispanidad 2021. Círculo de Bellas Artes (Sala de Columnas, C/ Marqués de Casa Riera, 2).



-- 13.00 horas: En Granada, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, Lorenzo del Río, preside la apertura del año judicial 2021-22, a la que asisten la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet; el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández; el vicepresidente de la Junta y consejero de Justicia, Juan Marín; y la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago. En el Palacio de la Chancillería.



-- 15.30 horas: En Madrid, desfile de Roberto Torretta en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2021. Ifema. Sala Mercedes Benz.



-- 16.45 horas: En Júzcar (Málaga), el presidente de la Junta, Juanma Moreno, inicia una visita a distintas explotaciones agrarias afectadas por el incendio de Sierra Bermeja, en concreto con una explotación de castaños, donde atiende a los medios. A las 18,30 horas hace lo propio en Jubrique (Málaga) con una explotación de ganado caprino. Ambas convocatorias son en los respectivos ayuntamientos.



-- 17.00 horas: En Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inaugura la sexta edición de la Feria del Vehículo Eléctrico de Madrid 2021 (VEM2021). Plaza de Colón (acceso por c/ Serrano, esq. c/ Goya)



-- 17.00 horas: En Barcelona, el ministro Miquel Iceta visita la Fira del Llibre d'Ocasió Antic i Modern de Barcelona (Pg.Gràcia-Gran Via)



-- 18.30 horas: En Madrid, Pertegaz en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2021. Ifema. Sala Mercedes Benz.



-- 19.00 horas: En Madrid, la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, acudirá al acto de protesta contra la inseguridad organizado por los vecinos de Vallecas (Avda. Monte Igueldo, 13).



-- 19.30 horas: En Cáceres, manifestación contra las eléctricas. Saliendo de la Plaza de América.



-- 20.00 horas: En Madrid, Teresa Helbig en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2021. Ifema. Sala Mercedes Benz.



-- 20.30 horas: En Madrid, concierto de Maika Makovski. Ifema.



-- 22.30 horas: En Madrid, concierto de Rufus T. Firefly. Ifema.



-- En San Sebastián, festival Internacional de Cine de San Sebastián.



Pueden consultar las imágenes del servicio gráfico de Europa Press en https://fotos.europapress.es/