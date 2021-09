Clima podría reducir producción de azúcar y café en 50%: Gráfico

(Bloomberg) -- La producción de cultivos clave, como el azúcar y el café, podría caer hasta un 59% a largo plazo debido al cambio climático, según un informe del Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo, mientras que la producción de trigo podría aumentar. EE.UU., China y Brasil son “importantes fuentes de riesgo climático para los mercados mundiales de productos básicos”, señala el informe. Solo en EE.UU., la producción de maíz podría caer casi a la mitad a largo plazo debido a las temperaturas más cálidas, lo que pone en riesgo a los países que compran la cosecha.

