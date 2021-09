Cinco equipos buscan recortar distancias al Atlético Nacional

Y, mientras tanto, el solvente Atlético Nacional visitará en Barranquilla al Junior, que con el seleccionador juvenil Arturo Reyes tampoco ha encontrado la senda del triunfo. Foto de archivo. EFE/Nathalia Aguilar

Bogotá, 17 sep (EFE).- Al menos cinco equipos intentarán ganar en la décima jornada de la Liga colombiana para seguir tras el rastro o, mejor, recortar diferencias con el Atlético Nacional, que de 27 puntos posibles ha logrado 25 y domina el torneo colombiano.

Millonarios, que tiene 19 enteros y ocupa la segunda casilla en la clasificación, recibe al Atlético Huila, que tiene 6 y es el penúltimo entre los 20 equipos que disputan la Liga.

Los Embajadores buscarán desplegar el poder ofensivo para no dejarse sorprender del Huila, que hace casi 10 años no gana en Bogotá.

Con 16 dianas, Millonarios es el segundo equipo más goleador este semestre. Solo lo supera Atlético Bucaramanga con 17.

"Este no va a ser un partido fácil como todo el mundo cree, este equipo se nos va a agrupar bien y nos va a contragolpear. Así como ellos están peleando descenso, nosotros peleamos la parte alta de la tabla", dijo a periodistas el técnico de Millonarios, Alberto Gamero.

Encabezará el ataque Fernando Uribe, que lleva seis goles en su cuenta personal y es el máximo artillero de la Liga.

El campeón Deportes Tolima, que recibe al Deportivo Cali, es otro de los equipos que busca seguir en la parte alta de la tabla. Ahora, con 18 puntos, es tercero.

El estratega de los Azucareros, el exseleccionador venezolano Rafael Dudamel, busca el máximo rendimiento de los goleadores Teófilo Gutiérrez, John Vásquez y Ángelo Rodríguez para obtener mejores resultados.

Dudamel confía en que el plantel logra volver a rendir y con ello salir de la incómoda casilla 15 en la que está con apenas 9 puntos.

Envigado será anfitrión del Deportes Quindío. Los locales quieren consolidar su posición para asegurarse una casilla entre los ocho equipos que pasan a la siguiente ronda. De momento son cuartos con 17 puntos.

Por la misma senda está Atlético Bucaramanga que visita a Águilas Doradas. En el banco de los Leopardos se estrena Néstor Craviotto.

El entrenador argentino recibe al Bucaramanga con 14 puntos y en el quinto lugar. El equipo prescindió sin mayores explicaciones del técnico colombiano Óscar Upegui.

"Lo más importante es ganar, si no se gana los proyectos no sirven", dijo Craviotto, quien sabe que en el torneo colombiano han perdido el trabajo nueve técnicos, la mayoría de ellos por no dar los resultados esperados.

Y, mientras tanto, el solvente Atlético Nacional visitará en Barranquilla al Junior, que con el seleccionador juvenil Arturo Reyes tampoco ha encontrado la senda del triunfo.

El técnico de los Verdes, Alejandro Restrepo, tiene a disposición lo mejor de su artillería, formada por Dorlan Pabón, Alex Castro y Jefferson Duque, que lleva cinco goles, uno menos que Fernando Uribe.

Partidos de la décima jornada:

17.09: Medellín-Once Caldas.

18.09: Envigado-Deportes Quindío, América de Cali-Jaguares, Junior-Atlético Nacional y Millonarios-Atlético Huila.

19.09: Deportes Tolima-Deportivo Cali, Deportivo Pasto-Santa Fe y Águilas Doradas-Atlético Bucaramanga.

20.09: La Equidad-Deportivo Pereira y Alianza Petrolera-Patriotas.