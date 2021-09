Ciencia.-Nuevo modelo para predecir huracanes en el Golfo de México

17-09-2021 Un huracán de 2020 sobre el Golfo de México, cerca de Houston, Texas y Nueva Orleans POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NASA EARTH OBSERVATORY



Al analizar la temperatura de la atmósfera en primavera, investigadores han encontrado una manera de predecir cuántos huracanes pueden atravesar el Golfo de México en verano y otoño.



Estos nuevos modelos para la predicción de huracanes pueden ayudar a los gobiernos a planificar respuestas a desastres y mitigar el peligro que presentan huracanes como el reciente Ida.



"Nuestro artículo estaba tratando de desarrollar un pronóstico específico para satisfacer esa necesidad", dijo en un comunicado Paul Miller, profesor asistente de oceanografía y ciencias costeras en la Universidad Estatal de Louisiana, y autor principal del nuevo estudio en la revista Geophysical Research Letters.



Los climatólogos han desarrollado varias formas de predecir la intensidad de la temporada de huracanes. Pero la mayoría de ellos consideran la cuenca del Atlántico como un todo y no solo el Golfo. Las condiciones geográficas y climáticas son bastante diferentes en el Golfo de México, que es una subcuenca del Atlántico.



"El Golfo de México es una subcuenca muy activa del Atlántico", dijo Miller. "El año pasado, solo Louisiana acogió cinco tormentas con nombre".



Es más probable que las tormentas se formen antes en la temporada de huracanes en el Golfo que en el Atlántico. En momentos de temperaturas máximas en la superficie del océano desde agosto hasta octubre, los sistemas de tormentas nacen dentro del Golfo y pueden utilizar la energía disponible para intensificarse rápidamente. Además, debido a que el Golfo está casi completamente cerrado, estas tormentas generalmente involucran algún tipo de impacto terrestre.



Estos factores son la razón por la que es importante poder predecir cuántos huracanes pueden impactar en el Golfo, pero hasta ahora no ha habido una buena manera de hacerlo.



Miller y su coautora Jill Trepanier, profesora asociada de geografía en la Universidad Estatal de Louisiana, examinaron los registros de modelos conservados por el Centro Nacional de Predicción Ambiental a partir de 2012 para buscar tendencias que pudieran revelar formas de predecir tormentas en el Golfo.



Primero intentaron buscar en los indicadores atmosféricos tradicionales utilizados por los pronósticos de tormentas estacionales existentes para la región del Atlántico, pero no encontraron las relaciones y tendencias habituales que funcionan para predecir tormentas en el Atlántico.



En cambio, notaron una correlación entre la temperatura aproximadamente a la mitad de la troposfera, la capa más baja de la atmósfera de la Tierra, y el número de tormentas. Si bien esta área de 500 milibares se desplaza hacia arriba o hacia abajo dependiendo de lo cálida que sea la atmósfera, se encuentra aproximadamente a unos 6 kilómetros sobre la superficie. Desarrollaron el modelo que utilizaron con los datos que recopilaron entre 1979 y 2010.



La temperatura promedio de esta área por encima del Golfo predicha por modelos ejecutados en Mayo puede anticipar con precisión cuántas tormentas es probable que atraviesen el Golfo de junio a noviembre, la temporada de tormentas típica allí.



El modelo funciona un poco mejor para predecir temporadas de tormentas fuertes que las temporadas de tormentas promedio, dijo Miller. Por ejemplo, predijo con mayor precisión que un número elevado de tormentas atravesaría el Golfo en 2020.



Corene Matyas, profesor de geografía de la Universidad de Florida que no participó en este estudio, dijo que es fantástico que Miller y Trepanier hayan creado un modelo básico y útil para predecir la actividad de las tormentas en el Golfo de México.



"En esencia, crearon una métrica bastante simple para tratar de predecir los huracanes del Golfo de México", dijo. La mayoría de los modelos solo intentan predecir los sistemas de tormentas del Atlántico en su conjunto, agregó. "Destaca la necesidad de observar una subregión de toda la cuenca atlántica porque las condiciones podrían ser diferentes en esa región".



Con suerte, dijo, los modelos ahora pueden mejorar para la predicción de huracanes en el Golfo. "Es un primer paso realmente importante para mejorar realmente la predicción en esa subcuenca", dijo Matyas.



Miller dijo que el gobierno puede usar este modelo para preparar mejor los recursos para la mitigación de desastres, ya sea instalando refugios u otros problemas. Industrias como las operaciones de petróleo y gas en alta mar también pueden usarlo para ralentizar las operaciones antes de posibles parches tormentosos. "Sentíamos que esto era algo realmente importante", dijo Miller.