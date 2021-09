Chile vive sus segundas fiestas patrias en pandemia y a medio gas

Una pareja de 'huasos' (bailarines típicos) participan de un 'pie de cueca', baile típico chileno, durante los festejos de fiestas patrias, el 16 de septiembre de 2021, en Santiago (Chile). EFE/ Elvis González

Santiago de Chile, 17 sep (EFE).- Chile vive a partir de este viernes sus segundas fiestas nacionales en pandemia, este año sin cuarentenas y con algunas ferias barriales, aunque los grandes eventos masivos tradicionales de estos días fueron nuevamente suspendidos.

Más de 250.000 vehículos salieron desde el miércoles de Santiago -donde viven 8 de los 19 millones de habitantes del país-, unas cifras que no se veían desde el inicio de la pandemia, pues por primera vez en muchos meses ninguna comuna se encuentra en cuarentena.

Pese al gran flujo, no se dieron grandes retenciones en las principales carreteras, aunque sí se esperan para este viernes, según las autoridades.

"Recordando a nuestros héroes y símbolos patrios, los invito a celebrar un #18Seguro, alegre y esperanzador junto a su familia y seres queridos, cuidando la salud de todos. ¡Viva el 18, Viva Chile!", publicó en su cuenta de Twitter el presidente chileno, el conservador Sebastián Piñera.

Los festejos se prolongarán este año desde el 17 hasta el 19 de septiembre, siendo el 18 la jornada central, en la que Chile conmemora la primera Junta de Gobierno del país, que tuvo lugar el 18 de septiembre de 1810, evento que antecedió a la independencia.

Este año se ha dispuesto un protocolo sanitario que permite la celebración de las tradicionales "fondas", fiestas de barrio, que en 2020 estuvieron prohibidas pero que en esta edición podrán reunir solo hasta 300 personas vacunadas.

No obstante, las fondas de mayor tamaño de la capital chilena, que congregan a miles de personas durante los días que están en funcionamiento, entre eventos musicales, puestos de comida y atracciones de fuera, no estarán abiertas tampoco este año.

La pandemia lleva dos meses controlada en Chile, donde la tasa nacional de positividad -número de positivos de todos los exámenes PCR realizados- lleva semanas en torno al 1 % y los nuevos contagios diarios no superan el millar.

"Hay regiones que nos preocupan más. Esta situación nos genera preocupación por un lado y por otro la necesidad de mantener medidas que contribuyan a que los buenos números que hemos tenido hasta el momento nos sigan acompañando hasta el futuro", indicó el ministro chileno de Salud, Enrique Paris.

El balance total de la pandemia es de 1,64 millones de casos y 37.293 fallecidos y desde el 1 de octubre las fronteras abrirán para turistas vacunados a partir de octubre, después de un cierre que se ha extendido más de cinco meses.

La mejoría sostenida se produce en paralelo a una de las campañas de vacunación más exitosas del mundo que alcanza a más de 13 millones de personas con el esquema completo (más del 86 % de la población susceptible a vacunarse), la mayoría con la china Sinovac, pero también AstraZeneca, Cansino y Pfizer.