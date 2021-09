Biden insta a líderes a que definan metas de reducción de metano

(Bloomberg) -- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo a líderes mundiales que “este es el momento” de acelerar los esfuerzos para reducir los gases de efecto invernadero, al tiempo que dio a conocer formalmente una nueva iniciativa para disminuir las emisiones globales de metano en un 30% antes del final de la década.

El compromiso, diseñado en conjunto con la Unión Europea, sería el primer esfuerzo internacional coordinado para reducir las emisiones de metano, un potente gas de efecto invernadero que emana de los combustibles fósiles y la agricultura y tiene un impacto enorme en el calentamiento global.

Biden convocó la reunión virtual del viernes con otras naciones después de que algunos líderes internacionales advirtieran que los compromisos globales de reducción de carbono y la financiación climática para las naciones pobres se están quedando muy atrás de lo necesario para evitar consecuencias más catastróficas del calentamiento global. La preocupación está creciendo antes de la cumbre de las Naciones Unidas que se celebrará en Glasgow dentro de seis semanas.

“Sabemos que todavía hay mucho trabajo por hacer y, en mi opinión, nuestro trabajo se ha vuelto más urgente”, dijo Biden este viernes durante la sesión.

Según cifras recientemente publicadas, los países desarrollados han logrado un mínimo progreso hacia el compromiso de 2009 de entregar US$100.000 millones al año para ayudar a los países pobres a enfrentar el cambio climático. Eso incluye a EE.UU., que ha prometido menos de una cuarta parte de lo que la UE ya ha proporcionado en fondos para ayudar a las naciones en desarrollo y vulnerables al clima a proteger los bosques tropicales y cambiar a energías limpias.

Por otra parte, la ONU advirtió que los compromisos actuales de reducción de emisiones ofrecen solo una oportunidad limitada para evitar un calentamiento global catastrófico. Según los compromisos actuales de los países, las temperaturas globales podrían subir en aproximadamente 2,7 grados Celsius para fines de siglo. Eso está mucho más allá del umbral de 1,5 grados que se considera clave para evitar los peores impactos del cambio climático.

Las discusiones lideradas por EE.UU. tuvieron lugar cuando la Casa Blanca reconoció que su mayor desafío ha sido persuadir a las naciones para que compartan el sentido de urgencia y sus planes de acciones concretas para la cumbre en Escocia, según un alto funcionario estadounidense que solicitó no ser nombrado por tratarse de información privada.

Biden dijo que el compromiso sobre el metano, que busca un recorte de 30% en comparación con los niveles de referencia de 2020, es “ambicioso pero realista”.

“Tenemos que llevar a Glasgow nuestras mayores ambiciones posibles”, dijo Biden. “Quienes aún no lo han hecho: el tiempo se acaba”.

