Bahamas.- El primer ministro de Bahamas admite su derrota ante el principal partido opositor en las parlamentarias

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Bahamas, Hubert Minnis, ha admitido su derrota ante el opositor Partido Liberal Progresista (PLP) en las elecciones parlamentarias celebradas este jueves.



Minnis, que se encuentra al frente del conservador Movimiento Nacional Libre (FNM, por sus siglas en inglés) ha felicitado a su adversario político, Philip Davis, según ha informado el diario 'The Tribune'.



El hasta ahora mandatario pasará a encabezar la oposición en el Parlamento, tal y como ha confirmado. Los senadores del país, sin embargo, son elegidos por el gobernador general Cornelius A. Smith, representante de la reina Isabel II de Reino Unido.



Davis, de 70 años, ha aplaudido que Minnis haya aceptado su derrota y ha dicho que ambos han mantenido una conversación telefónica. "¡Gracias, Bahamas! Ahora es momento de trabajar", ha aseverado en su cuenta de Twitter.



No obstante, los resultados oficiales aún no han sido anunciados, si bien se trataría de la quinta vez consecutiva que la oposición se hace con la victoria en el país caribeño, cuya economía está orientada al turismo y se ha visto fuertemente golpeada por la pandemia de coronavirus.



Bahamas ha registrado recientemente cifras récord de contagios. Hace dos años, varias partes del país sufrieron estragos a causa del huracán 'Dorian', una de las tormentas más fuertes detectadas en el Atlántico.