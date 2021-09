Alitalia pone a la venta su marca como paso en el proceso de desmantelamiento

Manifestación de los trabajadores de Alitalia el pasado 10 de septiembre en Roma. EFE/EPA/MAURIZIO BRAMBATTI

Roma, 17 sep (EFE).- Los interventores de Alitalia lanzaron este viernes la licitación para la venta de la marca de la aerolínea italiana, en concurso de acreedores desde 2017, por un precio base de 290 millones y a la que podrá optar la nueva aerolínea con financiación estatal, Italia Transporto Aéreo (ITA) que pretende convertirse en la nueva compañía de bandera y de esta manera se mantendría el nombre.

Los anuncios de la licitación se publicaron en varios diarios italianos y europeos y se lee que "como parte del procedimiento de administración extraordinaria de Alitalia Sai, los interventores tienen la intención de proceder con la venta de la marca" Alitalia".

El aviso establece que a partir de mañana sábado 18 de septiembre (a las 12 del mediodía hora italiana) y antes del 30 de septiembre (hasta las 24 horas), los interesados ​​podrán enviar solicitudes de admisión y las ofertas vinculantes para la primera fase antes del 4 de octubre.

Según los diarios italianos, aunque no es oficial, ITA pretende participar en la licitación, pero también lo pueden hacer otras sociedades con el objetivo de poseer la marca de Alitalia, la única obligación es ser "titulares de licencias de explotación de transporte aéreo o de certificaciones de operador de aeronaves".

En caso de adjudicación, el concursante deberá comprometerse a "no utilizar la marca de forma contraria a la ley o al orden público y, en todo caso, a no utilizar la marca para actividades o para formas de comunicación que puedan dañar ña imagen de la cualquier Estado miembro de la UE en los sectores económico, cultural, turístico y de transporte ". También deberá presentar, junto con la oferta vinculante, un "depósito de garantía" de 40 millones.

Tras años intentando sin éxito encontrar un comprador para Alitalia y tras intensas conversaciones con la Comisión Europea para evitar una penalización por ayudas estatales a empresas en riesgo de quiebra, Roma ha conseguido que nazca una nueva aerolínea italiana, ITA, que despegará el próximo 15 de octubre, pero que tendrá una flota de aviones de menos de la mitad que Alitalia y se centrará en rutas rentables, además de usar sólo las franjas de despegue y aterrizaje ("slots") de Alitalia acorde con sus vuelos.

Italia se ha comprometido ante Bruselas a no inyectar más de 1.350 millones de euros en el capital de ITA durante los próximos tres años, de los cuales 700 millones se harán este año, a pesar de que en 2020 el entonces Gobierno de Giuseppe Conte anunció que daría a la nueva compañía 3.000 millones de euros.

Mientras que ITA sigue en negociaciones con los sindicatos sobre las condiciones de los nuevos contratos, pues se prevé que al inicio contará con menos de 3.000 trabajadores, pero se elevará hasta los 5.700 en 2025, respecto a los.casi 11.000 que integran la plantilla de Alitalia

La nueva aerolínea italiana iniciará sus primeras operaciones con una flota de 52 aviones, fruto de una oferta realizada a la administración extraordinaria de Alitalia.

Se prevé que la flota se amplíe en 2022 hasta los 78 aviones y a finales de 2025, a los 105, mientras que la plantilla será de menos de 3.000 trabajadores pero se elevará hasta los 5.700 en 2025. EFE

