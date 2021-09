Alberto Stylee y DJ Nelson celebran los 25 años de épico tema del reguetón

Fotografía cedida hoy por One On One PR que muestra a los artistas puertorriqueños Alberto Stylee (i), conocido como "El gerlo de las girlas" y miembro del grupo Mansion Crew, y Nelson Díaz (d), nombre verdadero de DJ Nelson, uno de los responsables del éxito del reguetón a nivel mundial. EFE/One On One PR /SOLO USO EDITORIAL /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

San Juan, 17 sep (EFE).- Los artistas puertorriqueños Alberto Stylee y DJ Nelson, dos de los pilares de la historia del reguetón, destacaron cómo su tema "Vengo Acabando" continúa vigente 25 años después de su publicación por su contenido positivo.

"Si escuchas la lírica, es positiva, de vengo a trabajar y de ir adelante. Es una canción familiar. Veinticinco años después la gente la grita igual", aseguró a Efe Nelson Díaz, nombre verdadero de DJ Nelson, uno de los responsables del éxito del reguetón a nivel mundial.

Alberto Stylee, por su parte, comenzó en el género musical a comienzos de la década de 1990, al igual que DJ Nelson, al grabar "Tu cuerpo es mío" en el disco "White Lion", seguido de "Playero 39" y en las versiones del productor Nico Canada hasta que llegó su oportunidad de grabar "Vengo Acabando".

¿CÓMO SURGIÓ EL TEMA?

Según recordó Carlos Alberto Pizarro, nombre de pila de Alberto Stylee, en declaraciones a Efe, el objetivo de "Vengo Acabando" era grabarlo en alguno de los discos de Nico Canada, pero DJ Nelson llevaba detrás de este por mucho tiempo para que grabara en "The Flow 1", hasta que finalmente se dio el junte.

"Ese fue el palo que me consagró entre los artistas del top del género", afirmó Alberto Stylee, conocido como "El gerlo de las girlas" y miembro del grupo Mansion Crew, en el que también están Nico Canada, Miacol Superstar y Nano MC D Great, entre otros.

"Vengo Acabando" se incluyó en el disco "The Flow 1", de DJ Nelson, y publicado el 19 de mayo de 1997, fecha de nacimiento de su hijo, el también artista Onell.

La letra de "Vengo Acabando" fue relevante para su éxito, que llevó a ambos artistas boricuas a ganar premios y a DJ Nelson específicamente a cambiar su vida.

"El primer premio Tu Música cambió mi vida, mi manera de producir, de moverme en el negocio; cambió todo para mí. Fue un tema muy grande que ganó premios en Latinoamérica y de manera de ver las cosas diferentes a nivel de producción", afirmó DJ Nelson.

Igualmente, cortes de "Vengo Acabando" se han incluido en "remixes" (remezclas), inclusive en temas de Wisin & Yandel y Franco "El Gorila" y "Leyendas", de Karol G, y en el que también aparecen Wisin & Yandel, Nicky Jam, Ivy Queen y Zion.

EN CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO

Y como una oportunidad para celebrar el éxito que ha tenido el tema por más de dos décadas, DJ Nelson y Alberto Stylee ofrecerán mañana sábado un gran espectáculo en el Coca-Cola Music Hall, en San Juan.

La gran celebración contará con más de 20 artistas invitados, entre ellos otros pioneros del género como Wiso G, Big Boy, Baby Rasta y Gringo, Don Chezina, Rey Pirin y Divino.

De igual manera participarán intérpretes de la nueva generación urbana.

"Es increíble que luego de 25 años el tema sigue vigente y trasciende generaciones. Decidimos hacer el concierto en el Coca-Cola Music Hall porque es un lugar nuevo y en el que la gente puede disfrutar una gran experiencia antes del show", resaltó DJ Nelson.

"Estoy bien contento de poder celebrar junto a Nelson 25 años de una de las canciones más icónicas de todo el movimiento urbano. Vayan en ropa cómoda porque vamos a tener dos horas de perreo intenso y del bueno", agregó Alberto Stylee.

El reencuentro de DJ Nelson y Alberto Stylee se dio después de que estos actuaran el 5 de agosto de 2017 en un concierto en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan que reunió a varios de los pioneros del reguetón y recordar aquellos primeros años del movimiento mundial.

Tras ese reencuentro, ambos artistas se unieron para producir el disco "Inmortal", que incluyó "Vengo Acabando".