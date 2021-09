Afganistán.- Los talibán reemplazan el Ministerio de la Mujer de Afganistán por uno "para la prevención del vicio"

14-09-2021 (210915) -- BALKH, Sept. 15, 2021 (Xinhua) -- Afghan girls attend a class at a local school in Mazar-i-Sharif, capital of Balkh province, Afghanistan, Sept. 14, 2021. POLITICA Europa Press/Contacto/Kawa Basharat



Los talibán han cerrado el Ministerio de Asuntos de la Mujer en Afganistán, y lo han reemplazado por uno para la Promoción y el Fomento de la Virtud y la Prevención del Vicio, según ha detallado la agencia de noticias afgana Khaama Press.



Este Ministerio de la Virtud y el Vicio ya era uno de los más estrictos en el Afganistán dominado por los talibán de los años 90, encargado de asuntos como la vestimenta, la apariencia física y el comportamiento de los ciudadanos.



Según la cadena BBC, en el pasado esta oficina se encargaba de desplegar a una suerte de "policía de la virtud" que aseguraran el cumplimiento de la estricta interpretación talibán de la ley islámica.



Se lo conocía por pegar a mujeres que no fueran vestidas de acuerdo a los cánones talibán o que caminaran por la calle sin estar acompañadas de un hombre.



EDUCACIÓN PARA CHICOS



La noticia se ha conocido el mismo día que los talibán han ordenado a todos los estudiantes varones de secundaria volver a las clases a partir del sábado, una medida que excluye a las mujeres.



El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha emitido este viernes un comunicado reclamando que a las mujeres no se las deje fuera de la reapertura de los colegios, si bien celebran la vuelta a las clases de los estudiantes.



"Estamos profundamente preocupados por que no se permita la vuelta (a clase) de muchas niñas en este momento", ha declarado la jefa de UNICEF, Henrietta Ford.



"Cada día que las niñas pasan sin educación es una oportunidad perdida para ellas, sus familias y sus comunidades", ha incidido Ford.



Antes del anuncio del sábado, el Ministerio de Educación afgano había señalado que todos los estudiantes podrían reiniciar sus estudios, si bien únicamente en clases segregadas por sexo y en la que las mujeres vistieran con burka, según ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.