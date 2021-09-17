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Viernes 17 de Septiembre de 2021
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Agencias

ADVISORY UN-ASSEMBLY/ -- SCHEDULE UPDATED --

Por
REUTERSSEP 17
13 de Septiembre de 2021

76th annual U.N. General Assembly high-level debate

Start: 21 Sep 2021 12:45 GMT

End: 21 Sep 2021 13:45 GMT

**PLEASE NOTE: SCHEDULE AND SPEAKERS LIST IS SUBJECT TO CHANGE**

==

UNITED NATIONS - World leaders to take part in the 76th annual U.N. General Assembly high-level debate.

SCHEDULE:

Countries with a (1) after them are pre-recorded

1300GMT - MORNING SESSION

1. BRAZIL (HS)

2. UNITED STATES (HS)

3. MALDIVES (HS)

4. COLOMBIA (HS)

5. QATAR (HS)

6. SLOVAKIA (HS)

7. PORTUGAL (HS)

8. KYRGYZSTAN (HS)

9. LITHUANIA (HS)

10. UZBEKISTAN (HS) 1

11. DEMOCRATIC

REPUBLIC OF THE

CONGO (HS)

12. IRAN (ISLAMIC

REPUBLIC OF) (HS) 1

13. CHILE (HS) 1

14. REPUBLIC OF KOREA

(HS)

15. TURKEY (HS)

16. SWITZERLAND (HS)

==

AFTERNOON SPEAKERS

1. CROATIA (HS)

2. EGYPT (HS) 1

3. PERU (HS)

4. FRANCE (HS) 1

5. TURKMENISTAN (HS) 1

6. LATVIA (HS)

7. PHILIPPINES (HS) 1

8. EL SALVADOR (HS)

9. ARGENTINA (HS)

10. PALAU (HS)

11. ROMANIA (HS)

12. COSTA RICA (HS)

13. MEXICO (HS)

14. POLAND (HS)

15. ECUADOR (HS)

16. FINLAND (HS)

17. BULGARIA (HS)

18. ZAMBIA (HS)

19. HUNGARY (HS)

Restrictions:

BROADCAST: NONE

DIGITAL: NONE

Source: UNTV

Aspect Ratio: 16:9

Location: United Nations

Topic: Politics / International Affairs

Audio: NATURAL / ORIGINAL

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com

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