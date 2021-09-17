ADVISORY UN-ASSEMBLY/ -- SCHEDULE UPDATED

76th annual U.N. General Assembly high-level debate
Start: 21 Sep 2021 12:45 GMT
End: 21 Sep 2021 13:45 GMT
**PLEASE NOTE: SCHEDULE AND SPEAKERS LIST IS SUBJECT TO CHANGE**
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UNITED NATIONS - World leaders to take part in the 76th annual U.N. General Assembly high-level debate.
SCHEDULE:
Countries with a (1) after them are pre-recorded
1300GMT - MORNING SESSION
1. BRAZIL (HS)
2. UNITED STATES (HS)
3. MALDIVES (HS)
4. COLOMBIA (HS)
5. QATAR (HS)
6. SLOVAKIA (HS)
7. PORTUGAL (HS)
8. KYRGYZSTAN (HS)
9. LITHUANIA (HS)
10. UZBEKISTAN (HS) 1
11. DEMOCRATIC
REPUBLIC OF THE
CONGO (HS)
12. IRAN (ISLAMIC
REPUBLIC OF) (HS) 1
13. CHILE (HS) 1
14. REPUBLIC OF KOREA
(HS)
15. TURKEY (HS)
16. SWITZERLAND (HS)
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AFTERNOON SPEAKERS
1. CROATIA (HS)
2. EGYPT (HS) 1
3. PERU (HS)
4. FRANCE (HS) 1
5. TURKMENISTAN (HS) 1
6. LATVIA (HS)
7. PHILIPPINES (HS) 1
8. EL SALVADOR (HS)
9. ARGENTINA (HS)
10. PALAU (HS)
11. ROMANIA (HS)
12. COSTA RICA (HS)
13. MEXICO (HS)
14. POLAND (HS)
15. ECUADOR (HS)
16. FINLAND (HS)
17. BULGARIA (HS)
18. ZAMBIA (HS)
19. HUNGARY (HS)
Restrictions:
BROADCAST: NONE
DIGITAL: NONE
Source: UNTV
Aspect Ratio: 16:9
Location: United Nations
Topic: Politics / International Affairs
Audio: NATURAL / ORIGINAL
Editorial Support: +44 20 7542 2244
Email: tvnews@thomsonreuters.com