Acciones podrían caer si Biden reemplaza a Powell en la Fed

(Bloomberg) -- Es probable que los inversionistas tengan que esquivar una caída de las acciones estadounidenses si el presidente Joe Biden opta por una elección sorpresa y reemplaza a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal.

Casi un 90% de los economistas encuestados por Bloomberg esperan que Biden mantenga a Powell en el puesto, un número abrumador que ha ido en aumento desde junio, en tanto que 9% ve al gobernador de la Fed, Lael Brainard, demócrata, como una opción probable. El exvicepresidente Roger Ferguson, fue considerado como la tercera opción por un 2%. La encuesta aplicada a 52 economistas se realizó del 10 al 15 de septiembre.

Es posible que los nervios del mercado sigan un movimiento que sorprenda a los inversionistas. De volver a nominar a Powell, casi dos tercios de los economistas predijeron un repunte a corto plazo de las acciones, mientras que más de la mitad predijeron que las acciones caerían en el corto plazo si Brainard resulta ser la opción.

Los economistas se mostraron divididos en partes iguales sobre si los rendimientos de los bonos subirían o bajarían en respuesta a la noticia de la selección de cualquiera de ellos. Aproximadamente un tercio de los economistas se negaron a predecir las reacciones del mercado porque hay demasiada incertidumbre en torno a cómo se desarrollarían los eventos.

Al preguntarles a sobre qué tipo de política monetaria adoptarían los posibles candidatos, a ambos se les consideró dovish y partidarios de mantener bajas las tasas de interés para respaldar el pleno empleo y un fuerte crecimiento. Algunos grupos progresistas se han pronunciado por Brainard como alguien más propenso a asumir los riesgos de Wall Street y el clima, a diferencia de Powell. Sin embargo, Brainard enfrentaría una lucha mucho más polémica para que el Senado confirme su nominación.

