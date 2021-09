7-2. El venezolano Salvador Pérez empata el récord de jonrones de Johnny Bench

Fotografía de archivo en la que se registró al venezolano Salvador Pérez, de los Reales de Kansas City, quien empató el récord de Johnny Bench, de más jonrones por parte de un receptor en una temporada, al llegar a 45, tras aportar un vuelacercas de dos carreras en el triunfo de su equipo 7-2 sobre los Atléticos de Oakland. EFE/Larry W. Smith

Kansas City (EE.UU.), 16 sep (EFE).- El venezolano Salvador Pérez empató el récord de Johnny Bench, de más jonrones por parte de un receptor en una temporada, al llegar a 45, lo cual no impidió que los Atléticos de Oakland vencieran este jueves por 7-2 a los Reales de Kansas City.

El jardinero derecho Chad Pinder bateó un sencillo de dos carreras para encender un ataque en la tercera entrada, que permitió el triunfo a los Atléticos.

Pérez bateó un jonrón de dos carreras en el primer episodio, ing, para igualar la marca establecida por Bench en 1970 por parte de un pelotero que haya jugado al menos el 75% de sus encuentros como receptor.

Los 45 vuelacercas del venezolano, así como sus 112 remolcadas, constituyen las mayores estadísticas de las Grandes Ligas en esta temporada.

"Estamos atestiguando una temporada especial", declaró el piloto de los Reales, Mike Matheny. "Y él es un jugador especial. Es muy raro que a alguien se le mencione en la misma conversación en la que figura uno de los mejores".

El talento de Pérez no ha pasado desapercibido ante sus rivales.

"Parece que Salvador puede conectar un jonrón diario contra todos", admitió el manejador de los Atléticos, Bob Melvin. "No puedes fallar contra él actualmente".

Pinder conectó un hit cuando había dos outs, durante una ofensiva de cuatro anotaciones en el tercer acto. Oakland colocó entonces a siete corredores en las almohadillas, con apenas un par de imparables.

Los Atléticos anotaron también tres carreras en el noveno episodio, apenas con un imparable. Oakland comenzó la jornada tres partidos y medio detrás de Toronto, Boston y los Yanquis de Nueva York en la disputa por los dos pasajes de comodín a la postemporada en la Liga Americana.

Paul Blackburn (1-2) trabajó poco más de cinco entradas por Oakland. Recibió dos carreras y seis indiscutibles para quedarse con la victoria.

Daniel Lynch (4-5) cargó con la derrota. Se marchó en el tercer episodio por un problema de rigidez en la pantorrilla izquierda. Permitió tres carreras (una limpia) y dos indiscutibles en poco más de dos entradas, durante los que otorgó un boleto y propinó dos pelotazos.

El bateo latino de los Atléticos tuvo al venezolano Elvis Andrus como el más destacado al irse de 2-1 con dos anotaciones.

Mientras que su compatriota Pérez tuvo de 4-2 con una anotada y dos impulsadas con los Reales.