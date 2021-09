Víctimas de Madoff obtienen pago de US$568M después de su muerte

(Bloomberg) -- Las víctimas del fraude masivo de Bernard Madoff están a punto de obtener los primeros pagos del Gobierno desde que el estafador murió tras las rejas hace cinco meses. Un fondo creado hace años se prepara para el envío de US$568 millones en cheques de reembolso.

Cerca de 31.000 inversionistas de todo el mundo pronto recibirán pagos derivados de acuerdos gubernamentales con algunos de los clientes más antiguos de Madoff y su banco, JPMorgan Chase & Co., dijo el jueves el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado. El Departamento, que creó el fondo, dijo que los desembolsos aumentarán sus pagos totales a más de US$3.700 millones.

“Esta oficina continúa buscando justicia para las víctimas del esquema Ponzi más grande de la historia”, dijo la fiscal federal de Manhattan Audrey Strauss en el comunicado.

El fondo de EE.UU. está separado del proceso de reembolso supervisado por un fideicomisario, Irving Picard, en la corte federal de quiebras en Manhattan. Su litigio contra los clientes que se beneficiaron de la estafa hasta ahora ha recuperado más de US$14.500 millones, la mayoría de los cuales ya fueron devueltos a las víctimas.

