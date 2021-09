Viaja al espacio la primera misión espacial exclusivamente civil en un cohete SpaceX

La tripulación de Inspiration4, formada por Chris Sembroski, Sian Proctor, Jared Isaacman y Hayley Arceneaux, en esta imagen obtenida por Reuters el 15 de septiembre de 2021. INSPIRATION 4/Handout via REUTERS

Por Julio-Cesar Chavez y Steve Gorman

CABO CANAVERAL, FloridaReuters) - Un multimillonario ejecutivo de comercio electrónico y tres ciudadanos particulares menos ricos elegidos para acompañarle despegaron el miércoles desde Florida a bordo de un cohete de SpaceX para entrar en órbita, convirtiéndose en la primera tripulación totalmente civil que da la vuelta a la Tierra desde el espacio.

El cuarteto de astronautas aficionados, encabezados por el estadounidense Jared Isaacman, fundador y director ejecutivo de la empresa de servicios financieros Shift4 Payments Inc, despegó justo antes de la puesta de sol desde el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral.

Una retransmisión online de SpaceX mostró a Isaacman, de 38 años, y a sus compañeros de tripulación —Sian Proctor, de 51 años, Hayley Arceneaux, de 29 años, y Chris Sembroski, de 42 años— sujetos en la cabina presurizada de su reluciente cápsula blanca SpaceX Crew Dragon, apodada Resilience, con sus trajes de vuelo blancos y negros con casco.

Mientras en el interior mostraban pulgares arriba, la cápsula se adentraba en el cielo oscuro, encaramada a uno de los cohetes reutilizables Falcon 9 de SpaceX. La Crew Dragon, equipada con una cúpula de observación especial en lugar de su habitual escotilla de acoplamiento, alcanzó la órbita casi 10 minutos después del despegue, a las 8:03 p.m. EDT.

El propulsor del cohete de primera etapa, tras separarse de la mitad superior de la nave, voló solo hacia la Tierra y aterrizó con seguridad en una plataforma de aterrizaje que flotaba en el Atlántico en una nave no tripulada llamada "Just Read the Instructions" ("Lea las instrucciones", en inglés).

En tres horas, la cápsula había alcanzado su altitud orbital de crucero final de poco más de 585 km, más alta que la Estación Espacial Internacional o el Telescopio Espacial Hubble, la distancia más lejana a la que ha volado un humano desde la Tierra desde que terminó en 1972 el programa lunar Apolo de la NASA, según SpaceX.

A esa altura, la Crew Dragon daba una vuelta al mundo cada 90 minutos a una velocidad de 27.360 km/h, es decir, unas 22 veces la velocidad del sonido.

Se espera que el vuelo, que representa la primera misión tripulada en órbita sin astronautas profesionales, dure unos tres días desde el lanzamiento hasta el amerizaje en el Atlántico, según los responsables de la misión.

También supuso el primer vuelo del nuevo negocio de turismo orbital del propietario de SpaceX, Elon Musk, y un salto adelante respecto a los competidores que también ofrecen viajes en cohetes a clientes dispuestos a pagar una pequeña fortuna por la emoción —y el derecho a presumir— de los vuelos espaciales.

La NASA, que ejerció durante décadas el monopolio de los vuelos espaciales, ha aceptado con los brazos abiertos la incipiente comercialización de los viajes en cohete.

En un mensaje de Twitter publicado poco antes del lanzamiento del miércoles, la agencia espacial dijo: "#Inspiration4 encarna nuestra visión de un futuro en el que las empresas privadas puedan transportar carga y personas a la órbita terrestre baja. Más oportunidades de volar = más oportunidades para la ciencia".

Isaacman pagó una suma no revelada al también multimillonario Musk para enviarse a sí mismo y a sus tres compañeros de tripulación al espacio. La revista Time ha cifrado el precio del billete para los cuatro asientos en 200 millones de dólares.

LOS ASTRONAUTAS DE HOY

La tripulación de Inspiration4 no participa en el pilotaje de la nave, que es operada por equipos de vuelo en tierra y sistemas de guiado a bordo, aunque dos miembros de la tripulación son pilotos licenciados.

Isaacman, que está capacitado para pilotar aviones comerciales y militares, ha asumido el papel de "comandante" de la misión, mientras que Proctor, geocientífico y antiguo candidato a astronauta de la NASA, ha sido designado como "piloto".

Completan la tripulación la "jefa médica" Arceneaux, superviviente de un cáncer de huesos convertido en asistente médico, y Sembroski, el "especialista" de la misión, veterano de las Fuerzas Aéreas de EEUU e ingeniero de datos aeroespaciales.

Los cuatro compañeros de tripulación han pasado cinco meses de rigurosos preparativos, que incluyen entrenamiento de altitud, centrifugado (fuerza G), microgravedad y simulador, simulacros de emergencia, estudios y exámenes médicos.

Los responsables de Inspiration4 han dicho que la misión es algo más que un viaje de placer.

Mientras esté en órbita, la tripulación realizará una serie de experimentos médicos con "potenciales aplicaciones para la salud humana en la Tierra y durante futuros vuelos espaciales", dijo el grupo.

También se recogerán datos biomédicos y muestras biológicas, incluidas ecografías, de los miembros de la tripulación antes, durante y después del vuelo.

Arceneaux se encarga de supervisar los experimentos médicos. También hace historia como la estadounidense más joven lanzada al espacio y la más joven entre los poco más de 550 seres humanos que han alcanzado la órbita terrestre, según SpaceX.

(Reportaje de Julio-Cesar Chavez en Cabo Cañaveral, Florida; redacción e información adicional de Steve Gorman en Los Ángeles; edición de Will Dunham y Peter Cooney, traducido por José Muñoz en la redacción de Gdańsk)