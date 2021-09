Vestager atribuye al coste del CO2 parte del alza del precio de la energía

Imagen de archivo de la vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de competencia, Margrethe Vestager. EFE/EPA/JOHN THYS / POOL

Estrasburgo (Francia), 16 sep (EFE).- La vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de Competencia, Margrethe Vestager, atribuyó al mayor coste de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2) parte del aumento del precio de la energía que se está registrando en "toda Europa".

"El sistema de comercio de derechos de emisión está realmente mostrando los dientes ahora. Esta es una de las razones por las que vemos los precios aumentar", dijo Vestager en una conversación durante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) con varios medios de comunicación españoles, entre ellos EFE.

La vicepresidenta comunitaria explicó que el hecho de haber puesto precio a los certificados que dan derecho a realizar emisiones contaminantes "se ha traducido en precios mas altos de la energía en muchos lugares", en particular en las áreas que dependen del carbón o el lignito para la generación de energía.

Vestager, que respondió así preguntada sobre las causas del aumento de los precios de la energía en España, aseguró "no poder juzgar" si hay suficiente competencia en el mercado eléctrico español, una de las razones apuntada por algunos partidos como origen de la escalada que ha llevado a marcar un récord tras otro.

La exministra danesa tampoco quiso valorar el nivel de independencia con que cuenta la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), pero subrayó la importancia de dotar a las autoridades de Competencia de suficientes recursos financieros para garantizar su independencia y su efectividad a la hora de aplicar las normas.

"Los recursos son algo clave, porque puedes tener garantías para la independencia, pero si no tienes capital humano, es sencillamente muy difícil hacer tu trabajo", dijo preguntada por las reclamaciones de la CNMC en este sentido.

La presidenta de este organismo, Cani Fernández, pidió en marzo pasado en el Congreso de los Diputados mayor autonomía en la "contratación, promoción y retención de personal" -en línea con lo reclamado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)-, así como en la determinación de su estructura orgánica y funcional.

La responsable de Competencia del Ejecutivo comunitario recordó además que prevén presentar "a finales de este año o principios del próximo" nuevas directrices sobre la concesión de ayudas de Estado para proyectos energéticos o medioambientales, que buscan facilitar que los países entiendan "cómo pueden apoyar proyectos ligados al cambio climático".

Para Bruselas, dijo, se trata de un "proyecto de alta prioridad" que se está abordando con "urgencia", a través de consultas con Estados de la UE, empresas y ONG.

El objetivo, explicó, es buscar un equilibrio entre la necesidad de electrificar y que la electricidad "no sea cara"; y, al mismo tiempo, tener incentivos para el uso eficiente de la electricidad.

Entre los asuntos a debate, está también cómo dar estos incentivos para aquellas industrias que hacen un uso intensivo de la energía -por ejemplo, para pasar de alimentar instalaciones con carbón a hacerlo con hidrógeno-, algo para lo que "todavía no hay solución".

La Unión Europea se ha propuesto ser líder mundial en la lucha contra el cambio climático, reduciendo en un 55 % sus emisiones de CO2 para 2030 en relación a los niveles de 1990 y alcanzando la neutralidad climática en 2050, una tarea para la que serán necesarios unos 360.000 millones de euros adicionales en inversiones públicas y privadas en la próxima década, según la CE.