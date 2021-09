Ventas minoristas EE.UU. registran sorpresivo aumento en agosto

(Bloomberg) -- Las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron inesperadamente en agosto, ya que un repunte en las compras en la mayoría de las categorías compensó con creces la debilidad de los concesionarios de automóviles, lo que demuestra la resiliencia de la demanda de productos por parte de los consumidores.

El valor las compras menoristas en general aumentó 0,7% el mes pasado, tras un descenso revisado a la baja del 1,8% en julio, según cifras del Departamento de Comercio publicadas el jueves. Excluyendo los automóviles, las ventas crecieron 1,8% en agosto, la mayor alza en cinco meses.

La estimación media de una encuesta de Bloomberg a economistas proyectaba una disminución del 0,7% en las ventas minoristas totales, con proyecciones que oscilaron entre una caída del 3,3% y un aumento del 1,1%.

La sorpresiva mejora de las ventas, apuntalada en parte por las compras de regreso a la escuela y los pagos a millones de familias con niños, sugiere una saludable demanda de bienes. El informe mostró ingresos más sólidos en minoristas en línea, tiendas de mercadería general, tiendas de muebles y tiendas de comestibles.

La variante delta está frenando la demanda de servicios como viajes y ocio, lo que podría estar permitiendo a los estadounidenses volver a gastar en bienes. Los datos de ventas minoristas mostraron que los ingresos de restaurantes y bares, la única categoría de gasto en servicios del informe, se estancó en agosto. Mientras tanto, los ingresos de las tiendas de comestibles aumentaron un 2,1%.

“Si bien el gasto en bienes fue mucho más fuerte de lo que preveíamos, es de suponer que solo se sumará a la escasez observada en los últimos meses, mientras que la caída del gasto en restaurantes y bares sugiere que la recuperación más amplia en el consumo de servicios probablemente se tambaleó”, escribió en una nota Michael Pearce, economista sénior para Estados Unidos de Capital Economics.

Un aumento de los contagios por covid-19, las alzas de precios y los persistentes problemas de la cadena de suministro han provocado una serie de rebajas en las previsiones de crecimiento económico del tercer trimestre en las últimas semanas.

A principios de este mes, economistas de Goldman Sachs Group Inc. redujeron su proyección para el consumo en el tercer trimestre a una disminución anualizada del 0,5% debido al impacto de la variante delta en el gasto en servicios.

Desglose por categorías

Según el informe del Departamento de Comercio, 10 de 13 categorías registraron aumentos en las ventas. Las ventas disminuyeron en los concesionarios de automóviles, las tiendas de electrónica y electrodomésticos y las tiendas de artículos deportivos y pasatiempos.

Las ventas de concesionarios de vehículos motorizados y repuestos cayeron un 3,6% en agosto tras disminuir un 4,6% el mes anterior. Esto refleja el aumento de los precios y el limitado inventario que han deprimido las ventas de automóviles hasta su nivel más débil en más de un año, según Wards Automotive Group.

