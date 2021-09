Venezuela.- Interior comunica a la Audiencia Nacional que ya rechazó dar asilo a 'El Pollo' Carvajal en septiembre de 2019

09-09-2021 La Policía Nacional ha detenido esta noche en Madrid al exgeneral venezolano Hugo Carvajal, conocido como el 'Pollo Carvajal', que era prófugo de la Justicia y buscado para su extradición a EEUU. POLITICA POLICIA NACIONAL



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El Ministerio del Interior ha comunicado a la Audiencia Nacional que ya rechazó dar asilo a Hugo 'El Pollo' Carvajal en un procedimiento que resolvió en septiembre de 2019, antes de su fuga hasta la semana pasada, cuando fue detenido en un piso de Madrid el exgeneral venezolano.



Según informan a Europa Press fuentes de Interior, la Oficina de Asilo y Refugio recibió en junio de 2019 una petición de Carvajal, estando este antiguo responsable de los servicios de inteligencia de Hugo Chávez ingresado de forma provisional en la madrileña cárcel de Estremera.



La petición de asilo se negó por parte del organismo dependiente del Ministerio del Interior al no cumplir Hugo Carvajal los trámites para conceder dicha protección internacional, según adelanta 'El Confidencial'.



En concreto, la petición la formuló desde Estremera en junio de 2019 y se comunicó el rechazo el día 23 de septiembre de ese mismo año. Las citadas fuentes apuntan que la resolución se notificó a la prisión, ya que 'El Pollo' Carvajal no reflejó en el expediente ningún domicilio particular en España.



Esto es habitual cuando las peticiones de protección internacional se tramitan por presos, ya que en estos casos en el expediente se refleja que el centro penitenciario sea el lugar al que se dirijan las notificaciones de la administración.



Prófugo de la Justicia desde noviembre de 2019 para evitar su extradición, Carvajal fue detenido por la Policía y la DEA el pasado jueves al ser localizado en un piso de Madrid.



Tras el arresto, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional suspendió cautelarmente la entrega a Estados Unidos del exjefe de Inteligencia del Gobierno de Venezuela hasta que se resolviera la petición de asilo solicitada por su defensa.