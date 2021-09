Venezuela.- 'El Pollo' Carvajal pide declarar en la Audiencia Nacional por una investigación sobre terrorismo internacional

09-09-2021 Momento de la detención de Hugo Carvajal, buscado por la Justicia para su extradición a EEUU ESPAÑA EUROPA MADRID POLÍTICA POLICÍA NACIONAL



Está inmerso en un proceso de extradición a EEUU por presunto tráfico de drogas y armas



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El ex jefe de Inteligencia del Gobierno venezolano Hugo 'El Pollo' Carvajal, pendiente de ser extraditado a Estados Unidos por presuntos delitos de tráfico de drogas y armas, ha pedido declarar ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, por unas diligencias previas que hay abiertas por terrorismo internacional, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.



'El Pollo' Carvajal está inmerso en un proceso de extradición que se sigue a medio camino en la Audiencia Nacional (AN) y el Tribunal Supremo y que está pendiente de la resolución de distintos recursos.



El año pasado, tanto la Audiencia Nacional como el Gobierno dieron luz verde a su entrega a las autoridades estadounidenses, pero la extradición ha sido paralizada en los últimos días porque se creía que el asilo que solicitó en 2019 estaba sin respuesta.



El Ministerio de Interior ha comunicado a la AN y a la defensa de Carvajal que ya contestó a la petición de asilo en septiembre de 2019 para denegarlo. Ahora, Carvajal ha recurrido este 'no' ante la cartera que dirige Fernando Grande-Marlaska.



EL CARTEL DE LOS SOLES



El proceso de extradición se reactivó después de que el pasado jueves por la noche fuera por el Grupo II de Fugitivos de la UDYCO Central, en una operación conjunta con la DEA, en un piso ubicado en la calle Torrelaguna de Madrid, tras pasar casi dos años prófugos.



Según informó la Policía Nacional, vivía "totalmente enclaustrado, sin salir al exterior ni asomarse a la ventana, y siempre protegido por personas de confianza". Cambiaba de escondite cada tres meses y recurrió a cirugía estética y a elementos de disfraz para intentar ocultarse.



El otrora jefe de Contrainteligencia Militar con los gobiernos de Chávez y Maduro está perseguido por hechos que se produjeron entre 1999 y 2019, cuando habría pertenecido al llamado 'Cártel de los Soles', una organización criminal supuestamente gestionada por cargos 'chavistas' que, con la presunta colaboración de las FARC y otros grupos armados, habría introducido grandes cantidades de droga en Estados Unidos.