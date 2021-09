Universidad desarrolla cápsulas educativas para fortalecer la educación virtual

El proyecto busca dotar de materiales didácticos de libre acceso a docentes para que refuercen los procesos de enseñanza y aprendizaje en menores que no cuentan con acceso a internet. Fotografía de archivo. EFE/Carlos Ortega

Quito, 16 sep (EFE).- La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) informó este jueves que ha desarrollado cápsulas educativas radiofónicas para fortalecer la educación virtual en el nuevo año lectivo en el régimen Sierra-Amazonía, que comenzó este mes en Ecuador.

El proyecto busca dotar de materiales didácticos de libre acceso a docentes para que refuercen los procesos de enseñanza y aprendizaje en menores que no cuentan con acceso a internet.

La iniciativa "En Casa y Aprendo" la desarrollan el Laboratorio de Comunicación, Innovación y Cultura Digital (MediaLab) con el apoyo del Grupo de Investigación y Comunicación, la carrera de Comunicación y la Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz de la UTPL a fin de reforzar el aprendizaje de los menores y dotar de recursos a los maestros.

Esta propuesta que surgió en 2019 como un proyecto de vinculación con la sociedad, tenía como finalidad dotar de productos audiovisuales a niños de zonas periféricas de Loja (sur) para su formación académica.

Con la llegada de la pandemia, este aporte a la comunidad cobró fuerza y se materializó en un programa de televisión, gracias a un convenio con Canal Sur Loja, cuyo público son niños que no tienen acceso a Internet.

Ahora, con el regreso a clases en la región Sierra, la UTPL ha transformado este proyecto en cápsulas educativas radiofónicas con el propósito de generar materiales didácticos que estén a libre disposición de estudiantes y docentes, indicó Diana Rivera, decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y Humanidades de la UTPL.

"Estos contenidos proponen una narrativa diferente y buscan fortalecer lo ya aprendido por los estudiantes e incidir de forma positiva en su trabajo autónomo. Además, con el apoyo de los estudiantes de Educación Básica de la UTPL, se han generado fichas didácticas, que le permitirán al profesor saber cómo utilizar cada recurso en clase", explicó.

El material está dirigido a menores de entre 5 y 12 años, y se aborda diferentes áreas del conocimiento, como ciencias sociales, naturales, historia e inglés, que se transmiten como cápsulas educativas radiofónicas a través de la señal de la radio online de la Universidad de lunes a viernes.

También están disponibles en las plataforma digitales, Ivoox y Spotify en la cuenta de Radio UTPL, detalló en un comunicado.

Hasta el momento, se han desarrollado dos temporadas con 62 episodios educativos, y actualmente se trabaja en una tercera entrega.

Se prevé que las cápsulas educativas sean transmitidas en las estaciones de radio locales y nacionales entre las que se destacan: Radio Centinela, Radio Corporación, Radio Municipal Paltense, Radio Rumba, SR Radio, Radio Planeta, Radio Matovelle, Radio Complice, Radio Pucará, entre otras, enumeró.