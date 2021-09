Un espectáculo en Miami con Paquito D'Rivera ayudará a niños latinoamericanos

Fotografía cedida hoy por América Viva Alliance (AVA) que muestra a tres bailarinas que representan a (i-d) la indígena, la conquistadora, y la africana en "América Viva, un espectáculo de fantasía histórica" con 25 artistas en escena. "América Viva", un espectáculo de "fantasía histórica" con el premiado saxofonista Paquito D'Rivera como invitado especial, ayudará desde Miami a organizaciones que trabajan a beneficio de la infancia de América Latina. EFE/AVA/Pedro Rodríguez

Miami, 16 sep (EFE).- "América Viva", un espectáculo de "fantasía histórica" con 25 artistas en escena y el premiado saxofonista Paquito D'Rivera como invitado especial, ayudará desde Miami a organizaciones que trabajan a beneficio de la infancia de América Latina.

El espectáculo es el plato fuerte de la Gala Benéfica Panamericana, que tendrá lugar el 16 de octubre en el teatro New World de Miami Beach, diseñado por el arquitecto Frank Gehry.

Detrás de la gala está América Viva Alliance (AVA), una iniciativa que nació en 2019 de la unión de un grupo de mujeres latinoamericanas radicada en EE.UU. que lideran fundaciones dedicadas a los niños.

AVA se propone que a partir de ahora este evento se celebre todos los años durante el Mes de la Herencia Hispana en EE.UU. (15 de septiembre-15 de octubre) no necesariamente en Miami, sino también en otras ciudades de este país o América Latina, según un comunicado difundido hoy.

La gala del 16 de octubre estará dedicada a recaudar fondos para reducir la desnutrición infantil en América Latina.

"América Viva", inspirado en el espectáculo "Venezuela Viva", que se presentó en el Festival Fringe de Edimburgo, la Organización de los Estados Americanos y la Royal Gala de la Cruz Roja Británica, recrea la historia de las múltiples culturas presentes en América con un mensaje de unidad e inclusión.

La New Land Dance Company aporta al espectáculo 19 bailarinas, lideradas por Daniela Tugues, Carmen Garza y Patricia Cinquemani y la América Viva Band a 10 músicos liderados por César Orozco, Rodner Padilla y Jorge Glem.

Como invitado especial actuará el 14 veces ganador de los premios Grammy y Latin Grammy Paquito D'Rivera, compositor y saxofonista cubano radicado en Estados Unidos.

El productor ejecutivo es Roque García, de la dirección artística se encarga Carolina Lizarraga y los maestros de ceremonias son Alberto Sardiñas y Rodner Figueroa.

Será una experiencia audiovisual con más de cuatro pantallas de video y más de 300 piezas de vestuario y accesorios, en el que la música, desde el flamenco hasta los ritmos afro-cubanos y el Latin Jazz, será el hilo conductor.