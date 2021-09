UE.- Bruselas quiere que la nueva agencia antipandemias esté operativa a principios de 2022

BRUSELAS,16 (EUROPA PRESS)



La Comisión Europea quiere que la nueva agencia antipandemias, que ha bautizado como Autoridad Europea de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias (HERA) esté operativa ya ha principios de 2022 y pueda empezar en pocos meses su labor de preparar al bloque de cara a posibles emergencias sanitarias similares a la pandemia de coronavirus.



"Crear una agencia completa lleva tiempo y, por definición, las emergencias sanitarias no esperan", ha declarado en una rueda de prensa el vicepresidente del Ejecutivo comunitario responsable de asuntos sanitario, Margaritis Schinas, para justificar que HERA sea "servicio interno" del Ejecutivo comunitario y no una nueva autoridad independiente de la UE.



"No querríamos añadir otra capa en la toma de decisiones. Crear HERA como un servicio interno no permitirá trabajar desde ya y tener una capacidad total desde principios del año que viene", ha asegurado el griego en la comparecencia en la que la Comisión ha lanzado la iniciativa.



El funcionamiento y las tareas de la HERA variará en función de si se encuentra en una "fase de preparación" o en una "fase de crisis", en la que ya haya sido declarada una emergencia sanitaria. En la primera, la plataforma colaborará "estrechamente" con agencias nacionales y comunitarias (como la EMA o el ECDC), la industria y otros países para mejorar la preparación del bloque.



También evaluará amenazas, intercambiará información y desarrollará modelos para identificar un brote. De la misma forma, apoyará la investigación y la innovación para el desarrollo de "nuevas contramedidas médicas": productos como vacunas, tratamientos, test o equipos de protección que diagnostiquen, prevengan o protejan ante emergencias sanitarias graves.



Otras de las competencias de la HERA será la de detectar cuellos de botella en la fabricación de estos productos, impulsar la capacidad de producción en "estrecho diálogo" con la industria y desarrollar una estrategia a largo plazo para la capacidad de producción y de inversión específica.



EN EMERGENCIAS SANITARIAS



Cuando sea declarada una situación de emergencia sanitaria a escala de la UE, la HERA pasará a desarrollar "operaciones de emergencia" bajo la dirección de un Consejo de Crisis Sanitarias de Alto Nivel. Los escenarios de emergencia serán declarados por los Estados miembros a propuesta de la Comisión Europea y en ellos se podrán activar una serie de medidas en función de su naturaleza y gravedad.



Algunas de las actuaciones contempladas en la propuesta legislativa que ha presentado el Ejecutivo comunitario --y que todavía debe ser negociada y acordada por el Parlamento Europeo y las capitales-- son la activación de financiación de emergencia y la compra conjunta y fabricación de productos y materias primas necesarias para hacer frente a la crisis.



Otras posibles medidas son la activación de planes de emergencia de investigación e innovación, el uso de redes europeas de ensayos clínicos y de plataformas de datos compartidos, el establecimiento de un inventario de instalaciones que puedan producir las "contramedidas médicas" relevantes y medidas para garantizar el suministro de las mismas en la UE.



La HERA tendrá un presupuesto de unos 1.000 millones al año, o 6.000 millones hasta 2027, pero esta cifra se alcanzará gracias a las aportaciones desde otros programas comunitarios (EU4Health, rescEU, Horizonte Europa y Next Generation Fund).



A esta cifra se podrán añadir partidas de "otros programas europeos" que puedan contribuir a las tareas de HERA para llegar a unos 30.000 millones de euros, según ha explicado el vicepresidente Schinas. Los 50.000 millones que proclamó este miércoles la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, se alcanzarían con aportaciones de los Estados miembros y del sector privado.