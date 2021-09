"The Morning Show" mira más allá del #MeToo en su nueva temporada

Fotograma cedido por Apple TV+ donde aparecen las actrices Jennifer Aniston (i) como Alex Levy y Reese Witherspoon (d) como Bradley Jackson, durante una escena de la serie "The Morning Show" que estrena este viernes su segunda temporada. EFE/ Apple Tv

Los Ángeles (EE.UU.), 16 sep (EFE).- El movimiento feminista #MeToo centró la primera temporada de "The Morning Show", el buque insignia de Apple TV+. Pero en sus nuevos episodios, Jennifer Aniston y Reese Witherspoon prometieron que esta lujosa serie mirará más allá y ampliará su foco en busca de nuevos temas.

"Esta temporada explora el momento junto antes de que el mundo se parara por el coronavirus. De enero a marzo de 2020", contó Witherspoon en un encuentro digital con los medios al que asistió Efe.

"Así que lidiamos con el racismo sistémico, la homofobia, la discriminación por edad, y nuestra recién descubierta relación con el poder como mujeres en un medio de comunicación", añadió.

Los entresijos y trapos sucios de un programa matinal de noticias y entretenimiento, uno de los géneros televisivos con más solera de Estados Unidos, siguen siendo la espina dorsal de "The Morning Show", que estrena este viernes su segunda temporada en Apple TV+

Con su espléndido plantel y una apuesta por los diálogos ágiles y un ritmo intenso, "The Morning Show" fue la punta de lanza para el desembarco de Apple en el mundo del "streaming" con Apple TV+, que, tras casi dos años de trayectoria, acumula éxitos incontestables ("Ted Lasso") y también algunos tropiezos sonados ("See").

Junto a Witherspoon y Aniston, que además de protagonistas son productoras de la serie, el regreso de "The Morning Show" vuelve a contar con secundarios de lujo como Billy Crudup y Mark Duplass y presenta nuevos fichajes como el de Julianna Margulies.

CULTURA DE LA CANCELACIÓN

La caída del personaje de Steve Carell, culminada con una explosiva escena que cerró el último episodio, redondeó la interesante y compleja reflexión sobre el #MeToo de "The Morning Show" en su primera temporada.

Dentro de los nuevos temas de la serie, no del todo ajenos a sus raíces, Witherspoon mencionó la cultura de la cancelación.

"Hay un costo humano en mandar al exilio a gente o condenarles por esa cosa que hicieron en sus vidas. Porque nadie es perfecto", opinó.

En un sentido similar, Aniston destacó cómo "The Morning Show" no se corta en abordar asuntos enrevesados y aseguró que la serie bucea en la actualidad con valentía y evitando los juicios de "blanco o negro".

Así defendió la necesidad de indagar en "las zonas grises" en vez de reducir todo a supuestos argumentos concluyentes y definitivos.

DE REPENTE, EL CORONAVIRUS

Aniston y Witherspoon explicaron que la serie ya había rodado parte de su segunda temporada cuando la pandemia obligó a paralizar la producción y forzó, además, a reescribir los guiones de estos nuevos capítulos para introducir el coronavirus en sus tramas.

Witherspoon recordó cómo todo el mundo estaba enfrascado en sus propios dilemas antes de que la pandemia colocara todo en segundo plano.

Por ello trataron de introducir la crisis de la pandemia en la serie y sus efectos "devastadores" con una mirada "reflexiva" y el foco puesto en "la humanidad".

Aniston también comentó que se siente agradecida de tener una serie como "The Morning Show" que le permite tratar historias del mundo real y que están ocurriendo ahora mismo.

"Me alegro de que no estuviéramos haciendo una serie de ciencia-ficción o un wéstern que estuviera completamente fuera de lo que está sucediendo ahora", ironizó.

Finalmente, ambas actrices se refirieron a lo que más les atrae de sus propios personajes.

Witherspoon subrayó que Bradley, la reportera ascendida a presentadora que todavía conserva un punto de idealismo, se muestra "muy vulnerable" en esta segunda temporada y afronta un viaje de autodescubrimiento personal.

En cambio, y como suele ser habitual, Aniston optó por una respuesta más picante y divertida sobre su papel de Alex, la veterana reina de las mañanas televisivas en "The Morning Show".

"Me encanta la absoluta capacidad de Alex para ser profesional en un momento y perder la cabeza de manera incontrolable justo después. Es un péndulo humano", cerró.

David Villafranca