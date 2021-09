Se retrasa la elección de la sede y Auckland vuelve a estar sobre la mesa

EFE/EPA/ANDREW GOMBERT

Redacción deportes, 16 sep (EFE).- El Royal New Zealand Yacht Squadron (RNZYS) y el Emirates Team New Zealand (ETNZ), organizadores de la 37ª Copa del América en 2024, anunciaron la noche de este jueves que la elección de la sede de la competición se pospone a una nueva fecha.

Los organizadores indicaron que se extiende el período de selección de las sedes preseleccionadas que han presentado ofertas, España (Barcelona/Valencia), Cork (Irlanda) y Jeddah (Arabia Saudí), para continuar trabajando en los detalles finales y proporcionar más información requerida de sus respectivas ofertas.

El comodoro de RNZYS, Aaron Young, destacado: "Para el beneficio tanto de la 37ª Copa América como de la eventual sede anfitriona, preferiríamos dejar un poco más de tiempo ahora para tomar la decisión correcta en lugar de una decisión apresurada".

ETNZ y RNZYS creen que es prudente y responsable extender el plazo para que las posibles sedes puedan continuar avanzando en las negociaciones después de que el bloqueo por el COVID-19 en Nueva Zelanda haya hecho imposible que los miembros del equipo ETNZ visiten los lugares.

Además, el miércoles por la mañana, ETNZ y RNZYS recibieron una carta del magnate neozelandés Mark Dunphy sobre la viabilidad de su financiación para mantener el evento en Auckland. Esta ampliación del proceso también dará al Dunphy más tiempo para responder a las preguntas que ya se le han hecho durante el mes pasado.

El Director General del ETNZ, Grant Dalton, manifestó: "El hecho fundamental es que tenemos una serie de lugares potenciales sobresalientes y todos ellos con ofertas fuertes y competitivas sobre la mesa y firmemente comprometidos a completar los acuerdos en las próximas semanas".

"Es frustrante no haber podido cerrar nuestro acuerdo con una sede anfitriona para la fecha prevista del 17 de septiembre, como se propuso anteriormente, pero ahora nos estamos dando más tiempo para trabajar en los detalles finales de las sedes respectivas, ya que la situación actual de COVID en Nueva Zelanda ha dificultado el proceso", añadió.

Sobre la posibilidad de que la defensa de la Copa del América se mantuviera en Auckland (Nueva Zelanda), indicó: "Siempre hemos sostenido en todo momento, por improbable que parezca, que Auckland nunca ha estado fuera de la mesa por razones obvias".

"Así que ahora que finalmente tenemos una carta de intenciones del Sr. Dunphy, sería negligente de nuestra parte no explorar la viabilidad del evento en Auckland", subrayó.

La elección no puede posponerse en exceso ya que el 15 de noviembre debe desvelarse el Protocolo de la 37º Copa del América por el que se regirán los equipos competidores.