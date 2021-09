Protestan en las calles en Argentina en plena crisis de gobierno

Actualiza con declaraciones de Fernàndez ///Buenos Aires, 16 Set 2021 (AFP) - Decenas de miles de manifestantes tomaron este jueves las calles de Buenos Aires en reclamo de mejoras económicas cuando el gobierno del presidente Alberto Fernández y su vicepresidenta Cristina Kirchner enfrenta una fuerte crisis que amenaza a su coalición de peronistas de centro-izquierda.En el centro de Buenos Aires, grupos de izquierda movilizaron a manifestantes de los barrios populares que exigen mayores subsidios para comedores y alimentación, en medio de una crisis económica que ha sumido a más del 40% de la población en la pobreza.Otras organizaciones de tendencia peronista habían convocado a manifestar frente a la Casa Rosada, sede del gobierno, en respaldo a Fernández. Pero en un intento por disminuir las tensiones, el mandatario les pidió abstenerse.Fernández enfrenta una crisis en su gabinete, luego de la debacle electoral que sufrió el domingo la coalición gobernante Frente de Todos en las primarias de los comicios del 14 de noviembre en los que se renovará parcialmente el Congreso.Cinco ministros y otros altos funcionarios cercanos a Kirchner pusieron sus cargos a la disposición el miércoles, en lo que los analistas interpretan como una presión de la vicepresidenta sobre Fernández para obligarlo a modificar el gabinete y desprenderse de algunos de sus colaboradores de mayor confianza, como el jefe de gabinete Santiago Cafiero. - "He oído a mi pueblo" - En sus primeras declaraciones este jueves, Fernández pidió cesar las disputas y resaltó que es él quien está al frente del gobierno."Nosotros tenemos que dar respuestas honrando el compromiso asumido en diciembre de 2019 (cuando asumió la presidencia), de cara a la sociedad. No es este el tiempo de plantear disputas que nos desvíen de ese camino", escribió el mandatario en Twitter."He oído a mi pueblo. La altisonancia y la prepotencia no anidan en mí. La gestión de gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente. Para eso fui elegido. Lo haré llamando siempre al encuentro entre los argentinos", añadió.En recesión desde 2018, Argentina atraviesa una crisis económica que se vio agravada por la pandemia del covid-19. Para amortiguar los efectos de la parálisis de la economía por las restricciones sanitarias, el gobierno realizó fuertes emisiones de dinero, especialmente en 2020.A sus elevados índices de pobreza y desempleo, Argentina suma una de las tasas de inflación más altas del mundo (32% de enero a agosto) y tiene pendiente una deuda de 44.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional.El próximo 22 de septiembre debe pagar al FMI un vencimiento de capital por 1.900 millones de dólares y en diciembre otro también por 1.900 millones.En ese contexto, Fernández recibió el miércoles el apoyo explícito de varios gobernadores peronistas y del Movimiento Evita, una de las más importantes organizaciones de base del oficialismo. - Rechazo en las urnas - El gobierno de Fernández y Kirchner, que se encuentra a mitad de su mandato, quedó duramente golpeado por la debacle electoral sufrida en las primarias el domingo, en las que el Frente de Todos consiguió apenas 31% de los votos a nivel nacional, un resultado inesperado que mostró un rechazo mucho más amplio de lo que se preveía.La coalición de centro-derecha Juntos, del expresidente Mauricio Macri (2015-2019), obtuvo 40% de los sufragios a nivel nacional y le sacó una ventaja de cinco puntos al oficialismo en la provincia de Buenos Aires, tradicional bastión peronista y donde también pusieron a disposición su renuncia los ministros del gobernador Axel Kiciloff.Al ser de voto obligatorio, las primarias se convierten en una suerte de encuesta a escala real. En este caso, el resultado hace temer al gobierno por su mayoría en el Senado y aleja la posibilidad de lograrla en la Cámara de Diputados.nn/sa/gm