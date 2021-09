Presupuesto 2022 Argentina prevé caída déficit primario a 3,3%

(Bloomberg) -- El proyecto de presupuesto 2022 de Argentina, presentado a la Cámara de Diputados antes de la medianoche del miércoles, prevé que el Gobierno frene el gasto.

La segunda economía de Sudamérica espera registrar un déficit fiscal primario del 3,3% en 2022, por debajo del 4% de 2021, según un funcionario del Ministerio de Economía, que pidió no ser identificado porque el texto del proyecto de ley aún no es público. El Gobierno también revisó su previsión de inflación para 2021 a 45,1%, por encima de su proyección anterior de 29% anual.

El Gobierno propone frenar el gasto pocos días después de que una elección primaria indicara que la coalición gobernante se dispone a perder escaños clave en el Congreso en noviembre, tras obtener resultados peores de los esperados. El país también está en medio de conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para renegociar un préstamo de US$45.000 millones. El miércoles temprano, el presidente Alberto Fernández dijo que el presupuesto incluiría la suposición de que se llegaría a un acuerdo con el Fondo.

Fernández cumplió con el plazo del 15 de septiembre para presentar el presupuesto en medio de una crisis política que incluyó a varios ministros que presentaron su renuncia.

Otros puntos del proyecto de presupuesto:

El Gobierno prevé que la inflación alcance el 33% en 2022

El Gobierno prevé que el peso spot cierre el año en 102,4 por dólar en 2021 y en 131,1 por dólar en 2022.

Para 2022, se proyecta que el financiamiento del banco central sea del 1,8% del PIB Para cubrir las necesidades restantes, espera obtener fondos a través de subastas de deuda local equivalentes al 2% del PIB y préstamos de organismos internacionales por el 1,1% del PIB.

Se espera que en 2022 los subsidios a la energía sean equivalentes al 1,5% del PIB El Gobierno podría reducir esos subsidios al 0,3% del PIB en el mediano plazo a través de un potencial plan de diferenciación del precio de la electricidad, aún por determinar.

El presupuesto no incluye planes para un impuesto sobre el patrimonio en 2022

