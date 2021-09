Pintan enorme cruz rosa en protesta por feminicidios en noroeste de México

Mujeres activistas se manifestaron contra la violencia doméstica y feminicidios en la ciudad de Culiacán, estado de Sinaloa. (México). EFE/Juan Carlos Cruz

Culiacán (México), 15 sep (EFE).- Una enorme cruz de color rosa, que representa los 800 feminicidios perpetrados en los últimos 10 años en el estado mexicano de Sinaloa (noroeste), fue pintada este miércoles por colectivos de mujeres en el patio central del Palacio de Gobierno de la entidad.

Las activistas escogieron el día de la Independencia de México para protestar contra la violencia doméstica y los feminicidios registrados en esta zona del país, en donde prevalece la violencia asociada al narcotráfico y donde predomina el Cártel de Sinaloa.

Priscila Salas, líder del colectivo "No se metan con nuestras hijas", denunció que desde hace 10 años se han cometido 800 asesinatos de mujeres en el estado y dijo que el nivel de impunidad sobre esos casos es del 97 % y del 96 % en violencia intrafamiliar".

"Los asesinatos de niñas, adolescentes y mujeres sigue sin control en Sinaloa", dijo. En este año se han registrado 37 feminicidios y 18 se han cometido en la ciudad de Culiacán, capital del estado.

A mes y medio de que culmine el Gobierno del gobernador Quirino Ordaz, y pese a la alerta de violencia de género que fue aceptada en el 2017 por esa Administración, "la violencia feminicida no se ha detenido, sino al contrario se recrudeció en los últimos años, señaló Salas, unas de las defensoras de mujeres más activas en el estado.

"La alerta de violencia de género en Sinaloa no ha funcionado porque los feminicidios y la violencia intrafamiliar siguió en aumento, no bajó ni un poquito", lamentó.

De acuerdo con cifras oficiales de la Fiscalía General del estado del 1 de enero del 2017 hasta este 15 de septiembre del 2021, han sido asesinadas 252 mujeres.

Por su parte, la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) informó que en este año los feminicidios aumentaron un 79 % comparado con los casos registrados en el 2020 y que la violencia familiar es el delito con más incidencia en Sinaloa, con un aumento durante lo que va de este año del 41 % .

Las estadísticas del CESP también revelan que existe un incremento del 58 % en las denuncias por el delito de violación.

Durante las manifestaciones de hoy, las mujeres también realizaron un pase de lista de los nombres de las 36 mujeres que han sido asesinadas en este 2021. Después marcharon hacia palacio municipal en donde también protestaron y exigieron justicia.