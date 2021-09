Petrobras cae tras crítica de líder de Cámara Baja sobre precios

(Bloomberg) -- El aumento de los precios del petróleo dejan a la estatal petrolera de Brasil bajo escrutinio político en un momento en que la inflación está al alza, justo antes de las elecciones presidenciales de 2022.

El presidente de la Cámara Baja, Arthur Lira, dijo el jueves que “no es justo” que Petrobras se concentre solo en las ganancias y que la política general de combustible de la compañía no esté clara. Sus comentarios, al menos la tercera vez que ataca al productor estatal petrolera esta semana, hicieron que las acciones de Petrobras cayeran hasta un 3,1% en las operaciones de São Paulo.

El director ejecutivo de la empresa, Joaquim Silva e Luna, asistió a un comité de la Cámara Baja el martes para explicar el sistema de precios de Petrobras, pero los legisladores no estaban para nada satisfechos. Luna, nombrado por el presidente Jair Bolsonaro a principios de este año después de otra disputa sobre los precios del combustible con el anterior director ejecutivo, dijo a los legisladores que los impuestos estatales son los culpables del aumento en los costos de la gasolina, un argumento que a menudo plantea Bolsonaro.

“Necesitamos saber dónde está el problema del precio del combustible”, dijo Lira en un evento el jueves. “Hay quienes dicen que Petrobras transfiere los aumentos de la tasa de cambio más rápidamente que otras petroleras del mundo”.

Los comentarios de Lira se suman a las crecientes preocupaciones sobre los costos de la energía que van más allá de la gasolina y que están alimentando la inflación en la economía más grande de América Latina. La peor sequía en 91 años ha reducido la generación hidroeléctrica y ha dejado al país dependiente del gas natural en medio de una crisis mundial de combustible. El presidente del banco central, Roberto Campos Neto, también se quejó del ritmo de aumento del precio del combustible a principios de esta semana.

La incertidumbre en torno al tema ha sido una preocupación clave para los inversionistas. Petroleo Brasileiro SA, como se conoce formalmente al mayor productor de crudo de América Latina, perdió aproximadamente US$40.000 millones vendiendo combustible por debajo de los niveles internacionales durante el superciclo de productos básicos. Luna, exgeneral del Ejército sin experiencia alguna en petróleo, ha dicho que mantendrá competitivos los precios minoristas y evitará perder dinero en la venta de combustible.

“No hay espacio para aventuras”, dijo a los legisladores el martes.

