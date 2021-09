Papu Gómez: Suspensión Brasil-Argentina fue "algo que va más allá del fútbol"

El centrocampista argentino del Sevilla FC Papu Gómez (d) celebra un gol en una foto de archivo. EFE/José Manuel Vidal.

Sevilla, 16 sep (EFE).- El media punta argentino Alejandro 'Papu' Gómez dijo este jueves que la suspensión del encuentro clasificatorio para el Mundial de Catar entre Brasil y su selección fue "algo que va más allá del fútbol" y que "se montó antes del partido para que sucediera durante" el transcurso del juego.

"Nos podían haber avisado dos o tres días antes. Esperaron a que empezara para meterse en el campo, algo jamás visto. Fue un hecho lamentable, bochornoso y que mancha el fútbol sudamericano. Había muchas estrellas y mucha gente, que al final es quien lo paga", destacó Papu Gómez en declaraciones a la web muchodeporte.com.

El futbolista bonaerense, que inicia su primera campaña completa en el Sevilla tras su fichaje en enero pasado, prevé una temporada "llena de ricos compromisos", en la que "irá todo de la mano: si el equipo anda bien, todos los jugadores", incluido él, "van a andar bien", ya que "esto no es tenis, es un trabajo de grupo".

Papu Gómez señaló que "seguramente es una ventaja que sea un año en el que se arranca de cero, la adaptación fue de enero hasta ahora", y añadió que ya se siente "de pleno en la ciudad, en la vida, en el club y con los compañeros: va a ser una temporada importante".

El internacional albiceleste superó la COVID-19 en agosto, aunque "por suerte, estaba vacunado y sin síntomas", por lo que estuvo "tranquilo en casa" aunque con "rabia por perder diez días de entrenamiento" y "al volver de vacaciones había llegado muy bien porque no había dejado de entrenar".

Papu Gómez no cree que le perjudique jugar en la banda izquierda, donde su entrenador, Julen Lopetegui, lo alterna con su compatriota Lucas Ocampos.

"Toda la vida jugué ahí, conozco la posición. Luego, está claro que puede salir mejor o peor, pero puedo jugar tranquilamente ahí. Por dentro también. Por dentro o por la banda, a mí me da lo mismo. Tengo más juego que Lucas. Lucas tiene más profundidad... Ya es cuestión de gustos", señaló.