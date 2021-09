"No es tiempo de disputas", dice Fernández sobre la crisis en Argentina

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, en una fotografía de archivo. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Buenos Aires, 16 sep (EFE).- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo este jueves, en medio de la crisis abierta en el Ejecutivo después de que varios ministros del ala kirchnerista pusieran a disposición sus cargos, que la coalición de Gobierno debe "actuar con toda responsabilidad" y aseveró que "no es este el tiempo de plantear disputas".

"La coalición de gobierno debe escuchar el mensaje de las urnas y actuar con toda responsabilidad. Debemos hacerlo, y lo haremos, para asegurar que se satisfagan las necesidades de nuestro pueblo", señaló el mandatario, en el poder tras ganar al expresidente Mauricio Macri las presidenciales de 2019, a través de su cuenta oficial de Twitter.

El domingo pasado, el Gobierno anotó una fuerte derrota en las elecciones primarias en las que los ciudadanos debían elegir sus listas favoritas de precandidatos a diputados y senadores para las legislativas del 14 de noviembre, en las que las propuestas de la coalición de Macri fueron más votadas que las oficialistas en la mayoría de provincias.

"He oído a mi pueblo. La altisonancia y la prepotencia no anidan en mí. La gestión de gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente. Para eso fui elegido. Lo haré llamando siempre al encuentro entre los argentinos", subrayó.

"Nosotros tenemos que dar respuestas honrando el compromiso asumido en diciembre de 2019, de cara a la sociedad. No es este el tiempo de plantear disputas que nos desvíen de ese camino", añadió el presidente en su mensaje en la red social.

MINISTROS KIRCHNERISTAS

Este miércoles, apenas tres días después de la derrota y según confirmaron fuentes oficiales, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y al menos otros cuatro ministros, todos ellos integrantes del sector kirchnerista del Gobierno, liderado por la expresidenta y actual vicepresidenta, Cristina Fernández, pusieron sus cargos a consideración del presidente.

En medio de esta situación, que alimentó infinidad de rumores en la prensa acerca de la lucha de poder entre kirchneristas y albertistas, y sin que hasta el momento el mandatario se haya pronunciado acerca de si acepta esas renuncias, el jefe de Estado recibió apoyos públicos por parte de diversas autoridades.

"Agradezco el apoyo de gobernadores, de intendentes, de dirigentes del movimiento obrero y de la ciudadanía en estas horas", agregó este jueves, día en que diversas organizaciones sociales habían convocado una marcha en su apoyo, que finalmente fue cancelada.

"Valoro el gesto de las organizaciones sociales y de todos los que me manifestaron su afecto impulsando una movilización en mi apoyo. Aun así, prefiero que toda esa fuerza que implica una movilización de esa magnitud se canalice para construir la épica militante que ayude a argentinos y argentinas a desentrañar el dilema que se nos plantea en noviembre", remarcó Fernández.

GARANTIZAR LA "UNIDAD" DEL OFICIALISMO

De cara a esos comicios, en los que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, cámara en la que el oficialismo perdería la mayoría absoluta de repetirse los resultados de las primarias, el presidente insistió hoy en que "hay dos modelos de país en pugna"

"El que descree del trabajo y la producción y solo promueve la especulación financiera y el que cree que con una producción pujante recuperaremos la dignidad del trabajo para todos y todas", sentenció.

Y concluyó: "Seguiré garantizando la unidad del Frente de Todos a partir del respeto que nos debemos. Es tiempo de que nuestra única obsesión sea promover la prosperidad de los hombres y mujeres de nuestra Patria".