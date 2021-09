Nicolás Maduro usa medios estatales para favorecer su partido, denuncia una ONG

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una fotografía de archivo. EFE/Rayner Peña R.

Caracas, 15 sep (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, "ha hecho 18 alocuciones proselitistas" a través de medios de comunicación del Estado entre el 25 de enero y el 14 de septiembre, denunció este miércoles la asociación del país caribeño Súmate.

La organización señaló, en su cuenta de Twitter, que el mandatario usa los canales informativos estatales para "favorecer su parcialidad política" en torno a las elecciones de alcaldes y gobernadores previstas para el próximo 21 de noviembre.

"El Consejo Nacional Electoral (CNE) debe aplicar a Nicolás Maduro la multa prevista en artículo 232.4 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, por utilizar medios de comunicación social del Estado para transmitir 18 alocuciones a favor del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)", detalló Súmate.

La organización, que aboga por los derechos electorales de los venezolanos, apuntó que el tiempo dedicado por Nicolás Maduro para la promoción del PSUV "solo en un medio de comunicación" es de 953 minutos en los primeros nueve meses del año, lo que equivale a 15 horas.

"En 14 de las 18 alocuciones, Nicolás Maduro aparece como presidente del partido y fueron dedicadas exclusivamente para favorecer a esta parcialidad política", explica Súmate, que aclara que en estas transmisiones en particular se invirtieron unas 13 horas.

Súmate añadió que la mayoría de las 18 alocuciones contabilizadas fueron transmitidas en cinco canales de televisión y más de 70 estaciones de radio del Estado.

La asociación Súmate reprochó la inacción del ente rector en materia electoral en Venezuela y recordó que el artículo 145 de la Constitución de Venezuela establece que "los funcionarios públicos y funcionarias públicas están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna".

Esta misma organización denunció este martes en sus redes sociales que el Ejecutivo, gobernadores y alcaldes han utilizado recursos del Estado para promover campañas políticas de cara a las elecciones regionales y locales que se avecinan en el país caribeño.

"Para el directorio del CNE, esta realidad no existe y hoy 14 de septiembre solo anuncia que comenzará a discutir Reglamento Especial de Campaña Electoral", dijo la asociación en Twitter.