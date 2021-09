"Mini Metro": Apasionarse construyendo subterráneos... jugando

SCREENSHOT - Las estadísticas de pasajeros son fundamentales para poder evaluar el funcionamiento de un sistema de trenes subterráneos. En "Mini Metro" se dispone también de esta herramienta. Foto: Dinosaur Polo Club/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Un metro que funcione bien representa un verdadero desafío, un asunto difícil de organizar. Quien se anime a experimentarlo en carne propia, tiene la oportunidad de poner manos a la obra en "Mini Metro", un juego para PC, Mac y Apple Arcade que sumerge a jugadores y jugadoras en la planificación de subterráneos. Porque, aunque para algunos se trata solamente de un metro, para otros es más bien un fascinante sistema de transporte, repleto de posibilidades técnicas increíbles. Y justamente a estos últimos, "Mini Metro" les ofrece la posibilidad de reflexionar, diagramar y largarse a construir. En varios mapas basados también en algunas ciudades reales, se planifican y conectan líneas, se construyen puentes o bien se cavan túneles. Entretanto crece constantemente la demanda del transporte subterráneo, por lo que abren más estaciones que requieren conexiones, a la vez que se necesitan más líneas. Y quien alcance determinados volúmenes de transporte, recibirá otras líneas, túneles y vehículos. Pero todo esto no es suficiente. "Mini Metro" se lo dificulta más a los jugadores. Los pasajeros virtuales no solamente quieren desplazarse en subterráneo. Por ejemplo, quieren pasar de una estación cuadrada a una estación circular o a una estación en cruz. Las líneas y los puntos de trasbordo deben planificarse de forma tan inteligente que no se produzcan atascos ni aglomeraciones en los andenes. Si una estación está demasiado llena, el jugador pierde. Quien alcance determinados volúmenes de pasajeros en una ciudad, libera otras ciudades. Y estas, en parte, tienen sus propias condiciones. En la capital egipcia, El Cairo, los vagones son por ejemplo especialmente chicos, y por el mapa de Tokio se desplaza el Shinkansen a gran velocidad. "Mini Metro" se presenta vía Steam para PC, Mac y Linux (a unos ocho euros o 9,5 dólares) y como parte del servicio de juegos de Apple Arcade para equipos iOS, Apple TV y Mac al precio de unos cinco euros al mes. dpa