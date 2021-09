Melina Ramírez arrasa en Instagram con sus últimas 5 publicaciones en redes

Melina Ramírez (@melinaramirez90) realizó en las últimas horas una serie de publicaciones en su perfil de Instagramque han dado mucho de qué hablar. Los 5 posteos de historias y fotografías, consiguieron más de 219.115 de interacciones entre sus followers.

Me encanta todo lo que hemos aprendido y seguimos aprendiendo, en lo que soñamos, me encanta poder amarnos en nuestros defectos y en nuestras diferencias (incluso cuando nos cuestan), me encanta en lo que somos juntos perfectamente imperfectos❤️ Estoy muy romántica @juanmamendozah ❤️





No hay parejas felices, hay personas felices en una relación. Tu pareja no puede solucionar los vacíos en tu interior, eso es una tarea sólo tuya. Para ser feliz con alguien, primero debes ser feliz contigo 🍃💚





Comenta un emoji 💛👩🏼 . Outfit @nataliablancodesign ¡Me encanta encontrar diseñadores colombianos con tanto talento!





Qué foto les gusta más? 😂 Mentiras, son prácticamente la misma 💜💛💚 ¡Feliz noche! . . Outfit @hm





Todas las pruebas que la vida me ha puesto, por ti, son pequeñas. Por ti, lo puedo todo 🤎🧡🍂 . . Nuestros Outfits de @hm

Melina Ramírez Serna nació en Cali, Valle del Cauca, el 22 de marzo de 1990. Es hija de Carlos Ramírez y Nora Serna. Tiene dos hermanos, Ana Carolina y Carlos. Ramírez inspiró su nombre "Melina" en el título de una de las canciones del cantante español Camilo Sesto.

Estudió Publicidad Internacional en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. La actriz y reina de belleza colombiana fue la segunda finalista del concurso Señorita Colombia 2011-2012 en 2011 y representó a su país en Top Model of the World 2012, concurso en el cual se ubicó como segunda finalista.

En el 2014 presentó la sección deportiva de Noticias RCN junto con Adolfo Pérez y el reality Sueño Fútbol de RCN Televisión. En el 2017 ingresó a Caracol Televisión para hacer presencia en la nueva temporada del reality Desafío como anfitriona de Playa Oro.