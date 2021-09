Martin Braithwaite, operado "con éxito" de la rodilla izquierda

El delantero danés Martin Braithwaite, del Barcelona, en una foto de archivo. EFE/Toni Albir

Barcelona, 16 sep (EFE).- El delantero danés del Barcelona, Martin Braithwaite, fue operado "con éxito" este jueves de la lesión femoropatelar de su rodilla izquierda después de que no funcionase el tratamiento conservador que se realizó durante el parón de selecciones.

En el comunicado del club azulgrana no se estima el tiempo de baja del futbolista danés, pero los especialistas calculan que la recuperación quirúrgica de este tipo de lesión no permitirá el regreso de Braithwaite a los terrenos de juego antes de tres meses.

Los médicos que operaron al delantero del Barcelona, que suma dos goles en Liga, fueron Joan Carles Monllau y Jordi Puigdellívol. EFE

