Margaritis Schinas define como "milagro europeo" la gestión de la pandemia

Estrasburgo (Francia), 16 sep (EFE).- El vicepresidente de la Comisión Europea Margaritis Schinas afirmó que con la gestión sanitaria y económica de la pandemia se ha logrado "un milagro europeo", en el que se han "roto tabúes" y se han conseguido "avances que hace dos años serían inimaginables".

"Esto es un éxito europeo que merece ser explicado y defendido", argumentó Schinas en una conversación durante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo con varios medios de comunicación españoles, entre ellos EFE.

"La narrativa principal de los meses de enero y febrero de este año" era que "Europa iba a fracasar" y que "no habría vacunas'', recordó el vicepresidente del Ejecutivo comunitario.

En cambio, "ahora estamos en el mes de septiembre y tenemos a más del 70 % de los europeos completamente vacunados y 4.400 millones de dosis aseguradas para todo el mundo", rebatió Schinas.

Destacó también que "la respuesta europea a la pandemia incluye el éxito del certificado Covid", un documento que "ha sido propuesto y adoptado en un tiempo récord de dos meses y gracias al cual hemos podido salvar este fantástico verano europeo", se felicitó.

Además, Schinas recordó que en estos últimos meses Bruselas ha propuesto "reforzar" la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) y que la Comisión propuso el miércoles la creación de una tercera agencia "que nos va ayudar a prepararnos contra cualquier tipo de pandemia".

Bruselas quiere que esta agencia, que se llamará Autoridad de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias (HERA, por sus siglas en inglés), que tendrá un presupuesto anual de mil millones de euros, sea el "equivalente" europeo de BARDA, el organismo federal que existe en Estados Unidos.

Y Schinas, el comisario griego dentro del Ejecutivo comunitario, recordó que la nueva agencia se va a llamar HERA, "como la diosa del Olimpo, la mujer de Zeus".

En cuanto a la respuesta económica a la crisis generada por la pandemia, Schinas destacó el fondo de recuperación de 800.000 millones de euros (en precios corrientes) aprobado en julio del año pasado.

Son "unas cuantías de dinero que van mucho más allá del Plan Marshall que reconstruyó Europa después de la Segunda Guerra Mundial", subrayó el vicepresidente de la Comisión Europea.

Ante estos "éxitos", Schinas combatió los mensajes lanzados durante la pandemia por la prensa anglosajona, con portadas como la de The Economist, el 31 de marzo de este año, en la que se veía una jeringuilla con la bandera europea rota, bajo el titular '¿Qué es lo que ha ido mal?'.

"La mejor respuesta a The Economist es que hoy Europa tiene al 72% de su población vacunada, los británicos el 66% y los americanos al 54%", dijo el dirigente europeo, que achacó estos mensajes de la prensa anglosajona a "un intento de convencer" a los británicos de que el Brexit está "justificado".