Lucas Boyé no entrena con el grupo y tiene complicado jugar ante el Levante

El argentino Lucas Boyé (i), del Elche, en una foto de archivo. EFE/Juanjo Martín

Elche (Alicante), 16 sep (EFE).- El delantero argentino del Elche Lucas Boyé no se ejercitó este jueves con sus compañeros en el estadio Martínez Valero por unos problemas físicos y tiene muy complicado participar el próximo sábado en el partido ante el Levante.

El atacante lleva toda la semana sin trabajar con el grupo como consecuencia de unas molestias en un aductor que ya le impidieron rendir a buen nivel en los partidos ante el Sevilla y el Getafe, en los que tuvo que ser sustituido.

La posible ausencia de Lucas Boyé se puede unir a la segura del defensa central Pedro Bigas, quien estará dos meses de baja por una lesión de rodilla.

El técnico del Elche, Fran Escribá, no suele alinear a jugadores que no se han entrenado con normalidad durante la semana, por lo que parece poco probable que apueste por el argentino teniendo otras opciones para el ataque en la plantilla como Guido Carrillo, Pere Milla, Darío Benedetto o Lucas Pérez.