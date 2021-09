La primera misión espacial civil inicia sus investigaciones científicas

Fotografía del 11 de septiembre de 2021 cedida por Inspiration4 donde aparecen los miembros de su tripulación (i-d) Sian Proctor, Christopher Sembroski, Jared Isaacman y Hayley Arceneaux, durante un entrenamiento en el puesto de altura del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida. EFE/Inspiration4/John Kraus

Miami, 16 sep (EFE).- Los cuatro tripulantes de la primera misión espacial compuesta solo por civiles, que inició su viaje ese miércoles desde Florida (EE.UU.) a bordo de una nave de SpaceX, se aboca en su primer día en el espacio a investigar el efecto de los vuelos orbitales en el cuerpo humano.

SpaceX, la compañía responsable de esta histórica misión que ha abierto las puertas a los viajes espaciales privados, señaló esta tarde en su cuenta de Twitter que la tripulación "está sana, feliz y descansando cómodamente".

Agregó que antes de haberse ido a dormir los miembros de la tripulación "viajaron 5,5 veces alrededor de la Tierra, completaron su primera ronda de investigación científica y disfrutaron de un par de comidas".

La firma fundada por Elon Musk informó que cuando se despierten hoy, los cuatro tripulantes "realizarán investigaciones adicionales y echarán un primer vistazo a la cúpula" de la cápsula Dragón.

Precisamente, SpaceX publicó la madrugada de este jueves en la red social un breve video tomado desde la cúpula de observación de la Dragon con la Tierra de fondo.

"Pocos han venido antes y muchos están a punto de seguir. La puerta está abierta ahora y es bastante increíble", confesó el miércoles desde el interior de la cápsula el multimillonario Jared Isaacman, comandante de la misión y quien además corre con todos los gastos.

En su misión de tres días, Isaacman, así como el ingeniero aeronáutico Chris Sembroski, la asistente médica Hayley Arceneaux y la científica y educadora Sian Proctor, llevarán a cabo "investigaciones para promover la salud humana en la Tierra y durante futuros vuelos espaciales de larga duración", señaló SpaceX.

Casi unas tres horas después de despegar la noche del miércoles desde el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral (Florida), la cápsula Dragon alcanzó una órbita circular de 585 kilómetros (unas 360 millas) de distancia de la Tierra, más que la Estación Espacial Internacional (EEI).

"Más lejos que cualquier otro vuelo espacial humano desde las misiones del (telescopio espacial) Hubble (540 kilómetros)", según SpaceX.

De acuerdo con el reporte de esta tarde, la cápsula continúa en su órbita prevista, "con altitudes de hasta 590 km sobre la superficie de la Tierra".

Al cabo de más de 12 horas del despegue del cohete Falcon 9 que puso la nave en el espacio, la cápsula se desplaza a más de 28.160 kilómetros por hora (17.500 mph), una velocidad que le permite circundar el planeta cada 90 minutos.

Los medios estadounidenses han destacado este jueves que además del ser el primer vuelo espacial sin ningún astronauta a bordo, es también el primer vuelo con una piloto afroamericana (Proctor) y con la estadounidense más joven que llega al espacio orbital: Arceneaux, de 29 años y sobreviviente de cáncer.

Los cuatro civiles recibieron entrenamiento durante seis meses sobre maniobras en gravedad cero y fueron además preparados para emergencias, ejercicios de entrada y salida de naves espaciales y trajes espaciales, así como simulaciones de misiones parciales y completas.

Inspiration4 es la cuarta misión tripulada para SpaceX, pero la primera que no transporta astronautas capacitados profesionalmente, y además tiene la meta de recaudar 200 millones de dólares para el hospital infantil de investigación St. Jude, en Memphis (Tennessee).

Tras el despegue el miércoles, la parte reutilizable del cohete Falcon 9 se posó pocos minutos después en la plataforma "Just Read the Instructions" de SpaceX, en el Océano Atlántico.

La cápsula Dragon es la Resilience, en la que en 2020 viajó la primera misión de astronautas de la NASA a la EEI como resultado del programa realizado a través de SpaceX, que acabó con nueve años de sequía de lanzamientos desde suelo estadounidense desde el final del programa de transbordadores en 2011.

El viaje terminará con la caída de la cápsula Dragon al océano Atlántico en la costa de Florida con ayuda de paracaídas.