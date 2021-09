La Infanta Elena viaja a Sanxenxo para disfrutar de una de las grandes pasiones del Rey Juan Carlos

15-09-2021 Visita de la infanta Elena al Xacobeo 6mR Europeans 2021 organizado por el Real Club Náutico de Sanxenxo. La Duquesa de Lugo ha heredado el amor por las regatas de su padre y no se ha perdido una de las competiciones favoritas del Emérito MADRID, 16 (CHANCE) Después de un verano en el que ha pasado prácticamente desapercibida y en la que apenas hay documentos gráficos de sus vacaciones en Abu Dabi con el Rey Juan Carlos, en Bidart con su hermana Cristina y en Palma de Mallorca con la Reina Sofía, la Infanta Elena ha puesto el broche de oro a sus vacaciones disfrutando de una de las grandes pasiones del Emérito en uno de sus lugares favoritos, Sanxenxo. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD ©SAILINGSHOTS BY MARÍA MUIÑA /CORTESÍA



Después de un verano en el que ha pasado prácticamente desapercibida y en la que apenas hay documentos gráficos de sus vacaciones en Abu Dabi con el Rey Juan Carlos, en Bidart con su hermana Cristina y en Palma de Mallorca con la Reina Sofía, la Infanta Elena ha puesto el broche de oro a sus vacaciones disfrutando de una de las grandes pasiones del Emérito en uno de sus lugares favoritos, Sanxenxo.



Y es que la Duquesa de Lugo se ha desplazado a la localidad pontevedresa - última parada de Don Juan Carlos en agosto de 2020 antes de abandonar España e instalarse en Abu Dabi - para asistir a la segunda jornada de regatas del Xacobeo 6mR Europeans, que se celebra en el Real Club Náutico (RCNS), donde tantos veranos hemos visto al monarca disfrutando con amigos y de una de sus grandes pasiones, la vela.



Además de su amor por el mar y por las regatas, Doña Elena también ha 'herederado' de su padre sus amistades, y en esta ocasión la hemos visto acompañada por el presidente del club náutico, Pedro Campos, patrón del 'Bribón 500' con el que el Rey Juan Carlos ha participado en regatas en años anteriores y uno de los grandes apoyos del Emérito. Muy cercana, la Duquesa de Lugo se acercó al pantalán para animar a los regatistas y no dudó en embarcarse para ver de cerca la competición.



La hermana de Felipe VI recibió como regalo la sudadera oficial del Xacobeo 6mR Europeans y no dudó en ponérsela para posar ante los fotógrafos con la mejor de sus sonrisas, en una actitud relajada que demuestra lo a gusto que se siente en uno de los lugares donde más feliz ha sido Don Juan Carlos en los últimos años.