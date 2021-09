La CE se inclina por dar una tercera dosis de la vacuna a inmunodeprimidos

Imagen de archivo de la comisaria europea de Salud, Stella Kyriakides. EFE/EPA/KENZO TRIBOUILLARD / POOL

Estrasburgo (Francia), 16 sep (EFE).- La Comisión Europea (CE) cree que, por ahora, no hay evidencias científicas que indiquen que la población general deba recibir una tercera dosis de la vacuna contra la covid-19, pero Bruselas sí se inclina por que los Estados miembros administren un pinchazo de refuerzo a los inmunodeprimidos.

En una conversación durante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) con varios medios de comunicación españoles, entre ellos EFE, la comisaria europea de Salud, Stella Kyriakides, precisó que "no hay una necesidad urgente de administrar una dosis de refuerzo a la población general, a aquellos que hayan sido vacunados por completo".

"Pero los Estados miembros pueden considerar dar una tercera dosis a aquellas personas con sistemas inmunológicos comprometidos", como los que se hayan sometido a un trasplante de riñón, o a los mayores con problemas de salud que habiten en residencias de ancianos, dijo.

Aunque la decisión "sobre a quién vacunar es de los Estados miembros", en quienes recaen las competencias de Sanidad en la UE, la comisaria del ramo pidió que se favorezca un "enfoque coherente" entre los Veintisiete en la medida de lo posible para no desorientar a los ciudadanos.

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA), que depende de la Comisión Europea, había apuntado ya a inicios de septiembre que la evidencia es más clara sobre la necesidad de considerar dosis adicionales" a los inmunodeprimidos.

Países como Bélgica, Francia o España han comenzado ya a administrar una tercera dosis a ciudadanos con un estado de salud frágil o a quienes viven en residencias de ancianos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), por su parte, ha pedido que los países ricos no generalicen la administración de una dosis de refuerzo al grueso de su población y envíen vacunas a países en desarrollo, donde la inmunización apenas alcanza al 2 % de la población.

Farmacéuticas como Pfizer, en cambio, abogan por una tercera inyección generalizada porque la eficacia de la vacuna se diluye con el tiempo, dicen.

En cualquier caso, y esencialmente en virtud del contrato para la compra de 1.800 millones de dosis a Pfizer-BionTech que el consorcio entregará entre 2022 y 2023, los ciudadanos de la UE dispondrán de una tercera dosis si la situación evoluciona en esa dirección.

"Tenemos suficientes dosis aseguradas para cualquier necesidad futura de nuestra población", sentenció Kyriakides, quien adelantó también que se espera que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) apruebe en octubre tres fármacos contra la covid.

Actualmente, el 72 % de los adultos de la UE está vacunado con pauta completa con alguna de los fármacos autorizados por la EMA (Pfizer-BionTech, Moderna, Janssen y AstraZeneca) y la variante delta se ha convertido en la cepa dominante, con el 99 % de las nuevas infecciones de coronavirus analizadas en la UE.

La comisaria, psicóloga clínica de formación, recordó que en el último año y medio la vida política, económica y social ha estado secuestrada por la pandemia, pero apuntó que hay otros aspectos, también sanitarios, que preocupan en la Comisión Europea más allá del coronavirus.

"Ahora vamos a recibir los impactos de la covid en la salud mental", advirtió Kyriakides.