Italia.- Berlusconi adelanta que el juicio contra él por soborno de testigos continuará en su ausencia

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi ha confirmado este jueves que el proceso judicial por el que está siendo investigado por soborno de testigos, el conocido como caso 'Ruby', "avanzará en su ausencia" debido a su estado de salud.



Berlusconi ha explicado al tribunal que no se someterá a la "exploración psiquiátrica amplia e ilimitada" que le habían demandado, pues es un "evidente perjuicio" hacia él, además de poner en riesgo su "historia" y "honorabilidad", según el escrito que han hecho llegar sus abogados, informa la cadena italiana RAI.



"No puedo por tanto aceptar esta decisión. Por tanto, en mi ausencia, procedemos a la celebración de un proceso que ni siquiera debería haberse abierto, con el convencimiento de que después se reconocería la absoluta corrección de mi comportamiento y seré absuelto de todos los cargos", confía.



El tribunal del caso nombró esta semana un panel de expertos para conocer otra opinión sobre la incapacidad médica que Berlusconi ha estado alegando durante los últimos años para no comparecer ante los jueces en el caso 'Ruby', en el que el exprimer ministro está acusado de malversación y soborno de testigos.



Berlusconi, de 85 años, ha arremetido también contra la Fiscalía por las "formas y maneras verdaderamente inaceptables" que han mostrado hacia él y sus abogados, así como por sus intentos por "desconocer" los informes médicos que aseguran que no se encuentra bien de salud. Realizar más pruebas, insiste, no solo "está fuera de toda lógica", sino que "es incongruente con mi historial".



Ahora el tribunal deberá decidir cuándo y cómo retoma un proceso que desde hace algo más de un año continúa alargándose, después de que Berlusconi haya asegurado que haber contraído el coronavirus ha agravado aún más su estado de salud.



La Fiscalía pide cuatro años de prisión para Berlusconi por pagar supuestamente diez millones de euros a varios testigos del juicio de 2013 en el que fue acusado de tener relaciones sexuales con Karima El Mahroug, una bailarina de 17 años conocida como 'Ruby', durante una de las fiestas de carácter sexual que el 'Il Cavaliere' solía celebrar con profusión en su villa de Arcore.



Berlusconi fue declarado inicialmente culpable de pagar para mantener relaciones sexuales con la menor y condenado a siete años de prisión. El veredicto fue revocado en 2014 por un tribunal de apelaciones, que dictaminó que no había pruebas de que el exprimer ministro conociera la edad de Mahroug. Tanto ella como Berlusconi niegan que se hubiera producido ninguna irregularidad.