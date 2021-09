Isabel Rábago, acusada por Frigenti de gritarle en las reuniones de 'Ya es mediodía'

16-09-2021 MIGUEL FRIGENTI EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TWITTER OFICIAL DE 'SECRET STORY'



MADRID, 16 (CHANCE)



Sin verla venir se ha producido una discusión, durante la emisión de la segunda gala de 'Secret Story', entre Isabel Rábago y Miguel Frigenti que nos ha dejado sin palabras. Mientras toda la casa estaba debatiendo por las palabras del periodista cuando había calificado a todos sus compañeros de falsos, Jorge Javier Vázquez le preguntaba si su malestar con la colaboradora de televisión se debía porque pensaba que había tenido algo que ver con su despido de 'Ya es mediodía'.



Isabel Rábago, al escuchar la pregunta del presentador, ha dado por hecho que su compañero había dado a entender esa afirmación dentro de la casa y se ha puesto muy nerviosa. De hecho, ha pedido a la productora del programa donde colabora que desmienta esa información porque se trata de una acusación muy grave por parte de Miguel.



El periodista, que escuchaba sorprendido a su compañera, se ha empezado a molestar con la actitud que ésta ha tomado y se ha enzarzado en una discusión con ella: "Habla de los gritos que me pegabas en las reuniones, que llevo mucho tiempo callado, ya está bien, eres una falsa".



Una discusión que, aunque no se había hablado antes de este tema, ha revolucionado a todos los concursantes, pero sobre todo a Frigenti e Isabel, ya que la concursante ha acabado la discusión afirmando que: "Esto no va a quedar así". Tendremos que estar pendientes de cómo evoluciona la relación entre ambos en los próximos días.